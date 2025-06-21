ГОРОСКОП НА 21 ИЮНЯ Козерогам надо проявить терпение и мудрость, а Девам лучше отложить дела

Позитивные тенденции, оказывающие влияние на сферу романтических отношений, помогут влюбленным достичь взаимопонимания, однако день не подходит для знакомств. Осторожнее следует быть тем, кто стремится к переменам в личной жизни - желание исполнится, но едва ли вас это порадует.

Овен

Прогресс в делах станет для вас заслуженной наградой. Сегодня вы поймете, что не зря прикладывали усилия для достижения цели, искали общий язык с капризными и требовательными людьми, боролись с недоброжелателями; можно также рассчитывать на благодарность тех, кому вы в последнее время помогали. Разделите радость одержанной победы с друзьями – праздник удастся на славу.

Порядок в семейных делах не может не радовать, а тепло домашнего очага согревает душу. Не будет сложным сближение с человеком, который вам симпатичен, откровенный разговор с любимым не оставит неприятного осадка. Будьте самокритичны – преувеличение собственных достоинств может дать окружающим повод для насмешек.

Телец

День нейтрален; негативные тенденции присутствуют, но уравновешены позитивными, что и позволяет чувствовать себя вполне уверенно. Основные проблемы касаются двух аспектов жизни – здоровья и финансовой ситуации. Уделите внимание профилактическим процедурам, постарайтесь отказаться от других привычек. От незапланированных покупок лучше отказаться, помня о том, что денежные поступления заставят себя ждать.