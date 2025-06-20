ПОГОВОРИТЕ С ДЕТЬМИ! Жительницы Таллинна помогли подросткам вернуть украденные вещи

В один солнечный день Анна отправилась на прогулку по Старому городу с подругами и детьми. Ничего не предвещало беды. По пути к остановке трамвая к ним подошли две девочки лет 13-и, обе плакали, но старались держать себя в руках.

«Извините, вы бы не могли нам помочь?» - с таким вопросом, по словам Анны, девочки дрожащим голосом обратились к ним.

Подростки спросили, не видела ли Анна с подругами, чтобы кто-то пробегал мимо. «Но мы никого не видели, так как общались и следили за своими детьми. Мы спросили, что случилось. Тогда девочки объяснили, что они были на игровой площадке, а свои сумки, в которых были телефоны и кошельки, оставили на ближайшей скамейке», - говорит Анна.

Когда же подростки пошли за своими вещами, на скамейке уже ничего не было. «Мы осмотрелись, но никого, кто бы выглядел подозрительно, не увидели. Тогда решили, что надо попробовать позвонить на телефоны девочек», - вспоминает жительница Таллинна.

Сначала они набрали один номер, который был отключен: «Подумали, что есть два варианта: либо у телефона сел аккумулятор, либо кто-то его выключил». Но прежде чем звонить в полицию, женщины решили попробовать набрать и второй номер. Телефон был включен, и после нескольких гудков трубку взял мужчина.