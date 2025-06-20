ПОГОВОРИТЕ С ДЕТЬМИ! Жительницы Таллинна помогли подросткам вернуть украденные вещи

Как только в Эстонии наступает теплая погода, люди больше времени проводят на улице, чем активно пользуются недоброжелатели. Жительница Таллинна рассказала, как невольно стала участницей неприятной ситуации.
В один солнечный день Анна отправилась на прогулку по Старому городу с подругами и детьми. Ничего не предвещало беды. По пути к остановке трамвая к ним подошли две девочки лет 13-и, обе плакали, но старались держать себя в руках.
«Извините, вы бы не могли нам помочь?» - с таким вопросом, по словам Анны, девочки дрожащим голосом обратились к ним.
Подростки спросили, не видела ли Анна с подругами, чтобы кто-то пробегал мимо. «Но мы никого не видели, так как общались и следили за своими детьми. Мы спросили, что случилось. Тогда девочки объяснили, что они были на игровой площадке, а свои сумки, в которых были телефоны и кошельки, оставили на ближайшей скамейке», - говорит Анна.
Когда же подростки пошли за своими вещами, на скамейке уже ничего не было. «Мы осмотрелись, но никого, кто бы выглядел подозрительно, не увидели. Тогда решили, что надо попробовать позвонить на телефоны девочек», - вспоминает жительница Таллинна.
Сначала они набрали один номер, который был отключен: «Подумали, что есть два варианта: либо у телефона сел аккумулятор, либо кто-то его выключил». Но прежде чем звонить в полицию, женщины решили попробовать набрать и второй номер. Телефон был включен, и после нескольких гудков трубку взял мужчина.
«Мы спросили: кто он, где сумки, которые лежали на скамейке, и зачем он их взял. Сказали, что это воровство. Он на ломаном русском стал оправдываться: "Я не вор! Я ничего не крал! Я вообще не в Таллинне!" А на вопрос, откуда у него телефон, по которому мы сейчас говорим, - мужчина так и не смог ответить», - рассказывает Анна.
Тогда женщина перешла на эстонский язык и продолжила задавать те же вопросы: «Он нес какую-то несуразицу, не мог сказать что-то внятное. Теперь уже начал говорить, что он далеко от того места, где у девочек лежали сумки. Тогда я сказала, что на телефоне включена функция отслеживания, и если он сейчас же не вернет чужие вещи, вызову полицию. После этого он, вероятно, испугался, и сказал, что будет ждать нас у Горхолла».
Они подошли к назначенному месту встречи, но никого рядом не увидели. Анна вновь начала звонить на номер девочки, но никто трубку уже не поднимал. «Пока все причастные смотрели в разные стороны в поисках подозрительно выглядящего мужчины, девочки вдруг взвизгнули: они увидели в самом углу лестницы Горхолла свои сумки».
Анна и ее подруги сразу сказали девочкам проверить, все ли на месте: телефоны, кошельки, банковские карты, документы. К счастью, ничего не украли. «Мы сказали им сразу позвонить родителям и на всякий случай заблокировать банковские карты».
Эта история закончилась хорошо, однако бывают и другие повороты событий. Анна рассказала об этом случае, чтобы родители еще раз поговорили с детьми и объяснили, насколько важно оставаться бдительными.
Руководитель отделения полиции Кесклинна Лийса Мерекиви похвалила девочек за смелость и отметила, что они поступили совершенно правильно, сразу сообщив о случившемся взрослым. «Если происходит кража, важно действовать быстро. Дети должны немедленно просить помощи у взрослых и при первой же возможности звонить по номеру 112, чтобы информация поступила в полицейский патруль, который сможет оперативно отреагировать», - объясняет она.
По словам Мерекиви, полиции важно знать, где произошел инцидент и как выглядел вор. Чем быстрее поступит сообщение, тем выше вероятность, что преступника удастся опознать и задержать. Можно попытаться позвонить на свой телефон и установить контакт, но главное - помнить о собственной безопасности и не подвергать себя риску. Ребенок обязательно должен уведомить родителей, а если рядом оказался случайный взрослый, он тоже может помочь.
«Дома родители могут еще раз обсудить с детьми, как правильно вести себя в подобных ситуациях. Конечно, всегда полезно напомнить, что за своими вещами нужно следить, а если что-то происходит - не бояться сообщить родителям и по номеру 112», - заключила она.
Психотерапевт Моника Аман подчеркнула, что внушать ребенку мысль о том, что мир опасен, не самая лучшая форма поддержки.
«Нам хочется, чтобы ребенок оставался добрым, открытым и честным. Но мы знаем, что не все люди в жизни будут такими же. Как сказать об этом подростку - и не взрастить в нем недоверие, страх и закрытость?» - отмечает специалист.
Главное, считает Моника, - не говорить о мире как о враждебном. Говорите о внимании, чувствительности, доверии к себе.
Скажите так: «Ты хороший человек. Но в жизни ты встретишь людей, которые могут вести себя иначе, чем ты ожидаешь. Это не твоя вина. Просто люди разные. И твоя задача - научиться замечать: кто рядом с тобой и как ты себя рядом с ним чувствуешь».