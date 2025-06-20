ФОТО «Справится любой»: таллиннский повар рассказал, как приготовить лучший маринад для шашлыка

Сверху поливаем растительным маслом и аккуратно втираем его в мясо руками. По словам Вахагна, масло необходимо для того, чтобы специи лучше впитались, а само мясо не горело при жарке: «Его можно добавлять даже если маринад на кефире или майонезе».

Красный лук и паприка придают блюду аппетитный цвет. Фото: Rasmus Rebase

Лук используется двух видов - красный для окраса и белый репчатый. Его нарезают крупно и добавляют к мясу. Зелень - кинза, петрушка и пара веточек розмарина - рубится не слишком мелко, чтобы сохранить аромат, и также идет в общую массу.

По желанию можно добавить немного молотой паприки, она придаст блюду красивый цвет. Чтобы маринад легче перемешивался, добавляют около 50 миллилитров воды.

Не маринуйте слишком активно - нежное мясо может рваться. Фото: Rasmus Rebase

«Важно перемешивать мясо аккуратно, стараясь не повредить волокна, поскольку оно очень нежное. Если есть сомнения по соли, можно отрезать небольшой кусочек и попробовать», - отмечает он.

Готовое мясо отправляют в холодильник минимум на 2-3 часа для маринования.

Каре новозеландского барашка, классический маринад. Фото: Rasmus Rebase

Маринованная индейка

Маринованная индейка жарится быстро - около 10 минут на открытом огне. Готовое мясо получается мягким, сочным и ароматным. Отличный вариант для тех, кто ищет легкую альтернативу красному мясу или просто хочет разнообразить меню.

Растительное масло помогает специям лучше распределяться и защищают мясо от горения. Фото: Rasmus Rebase

Для приготовления нам понадобятся: