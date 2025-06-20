ФОТО «Справится любой»: таллиннский повар рассказал, как приготовить лучший маринад для шашлыка

Иванов день уже на пороге, а какой праздник без шашлыков? Известный столичный повар Вахагн Саркисян поделился проверенными и простыми рецептами маринада, которые придутся по вкусу каждому!
Даже новичок у мангала справится с этими рецептами, а мясо получится настолько нежным и ароматным, что пальчики оближешь!
Каре новозеландского барашка
Жарится каре быстро - около 10-15 минут, в зависимости от толщины кусков и желаемой степени прожарки. Благодаря жирности баранины и сбалансированному маринаду мясо получается ароматным, нежным и насыщенным.
Для приготовления нам понадобятся:
- Каре барашка - 1 кг
- Красный лук - 1-2 шт.
- Репчатый лук - 1-2 шт.
- Кинза - по вкусу
- Петрушка - по вкусу
- Розмарин - 2 веточки
- Растительное масло - 2-3 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Перец - черный молотый, смесь перцев или кайенский (по желанию)
- Паприка (молотая) - по желанию, для цвета
- Вода - 50 мл (для удобства перемешивания)
Сначала необходимо подготовить мясо: срезаем лишний жир и убираем пленку с ребристой стороны, чтобы она не горела при жарке.
«Баранина зернового откорма - сочная, мягкая, с нейтральным ароматом, поэтому дополнительная очистка делается скорее из практических соображений, - объясняет повар Kitchenrõõm Вахагн Саркисян. - Мясо нарезается по одному или двум ребрам: одно - для обычной прожарки, два - для медиум».
Далее каре перекладывается в подходящую посуду. Мясо солим и перчим - солью покрываем куски умеренно, без излишков, а перец подбираем по вкусу: подойдет черный, смесь перцев или кайенский.
«Солить и перчить можно прямо на столе. Обычно так делают на Кавказе. Сколько бы мяса ни было - все выкладывают на поверхность, добавляют приправы и лишь потом кладут в емкость для маринования», - объясняет он.
Сверху поливаем растительным маслом и аккуратно втираем его в мясо руками. По словам Вахагна, масло необходимо для того, чтобы специи лучше впитались, а само мясо не горело при жарке: «Его можно добавлять даже если маринад на кефире или майонезе».
Лук используется двух видов - красный для окраса и белый репчатый. Его нарезают крупно и добавляют к мясу. Зелень - кинза, петрушка и пара веточек розмарина - рубится не слишком мелко, чтобы сохранить аромат, и также идет в общую массу.
По желанию можно добавить немного молотой паприки, она придаст блюду красивый цвет. Чтобы маринад легче перемешивался, добавляют около 50 миллилитров воды.
«Важно перемешивать мясо аккуратно, стараясь не повредить волокна, поскольку оно очень нежное. Если есть сомнения по соли, можно отрезать небольшой кусочек и попробовать», - отмечает он.
Готовое мясо отправляют в холодильник минимум на 2-3 часа для маринования.
Маринованная индейка
Маринованная индейка жарится быстро - около 10 минут на открытом огне. Готовое мясо получается мягким, сочным и ароматным. Отличный вариант для тех, кто ищет легкую альтернативу красному мясу или просто хочет разнообразить меню.
Для приготовления нам понадобятся:
- Филе грудки индейки - 3 кг
- Лук репчатый - 600-900 г
- Лук красный - по желанию, в составе общего количества
- Кинза - около 150 г
- Тимьян - несколько крупных пучков
- Паприка молотая - 1-2 ч. л.
- Куркума или карри - по вкусу (для аромата и цвета)
- Майонез - 150 г (по 50 г на 1 кг мяса)
- Растительное масло - 2–3 ст. л.
- Соль, перец - по вкусу
- Вода - по необходимости (для упрощения перемешивания)
Филе индейки тщательно подготавливают: удаляют все прожилки, пленки и излишки жира - это те участки, которые могут загореться при жарке.
«Из центральной части обязательно вырезают плотную белую прожилку. Это важно не только для вкуса, но и для равномерной прожарки», - отмечает повар Вахагн Саркисян.
Мясо нарезают под углом 30-45 градусов. «Так куски легче насаживаются на шампур, и при этом получаются нужной толщины для быстрой и равномерной прожарки», - объясняет он.
Идеальный вес одного кусочка - 60-70 граммов, размеры - около 4-5 сантиметров в длину и 3-4 сантиметра в толщину. При нанизывании на шампур рекомендуют размещать мелкие куски по краям, а более крупные - в центре: так все мясо прожарится одновременно.
Лук как репчатый, так и красный нарезают крупно и выкладывают в емкость для маринования к мясу. На каждый килограмм мяса берут не менее 300 граммов лука.
«Лук - обязательный компонент маринада: он усиливает сочность и вкус. Если мясо остается на второй день, советую убрать из него лук, так оно дольше сохранится», - рекомендует повар.
Добавляют также крупно нарезанную кинзу, около 50 граммов на килограмм филе и несколько пучков свежего тимьяна. Немного красной паприки придаст мясу насыщенный цвет, а щепотка куркумы или карри добавит восточных ноток, если вы их любите.
Затем добавляют майонез - примерно по 50 граммов на каждый килограмм мяса. «Следом вливаем немного растительного масла. Оно не даст майонезу гореть во время жарки», - уточняет Вахагн.
Соль и перец добавляются по вкусу. Все аккуратно, но тщательно перемешивают вручную. «Если маринад получается слишком густым или распределяется неравномерно, добавьте немного воды, так будет проще все перемешать», - советует он.
Замаринованное мясо убирается в холодильник минимум на 6 часов. За это время индейка пропитывается специями и становится особенно нежной и ароматной.
Желаем вам приятного аппетита и хороших праздников!