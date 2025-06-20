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ФОТО «Справится любой»: таллиннский повар рассказал, как приготовить лучший маринад для шашлыка

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Иванов день уже на пороге, а какой праздник без шашлыков? Известный столичный повар Вахагн Саркисян поделился проверенными и простыми рецептами маринада, которые придутся по вкусу каждому!

Даже новичок у мангала справится с этими рецептами, а мясо получится настолько нежным и ароматным, что пальчики оближешь!

Каре новозеландского барашка

Жарится каре быстро - около 10-15 минут, в зависимости от толщины кусков и желаемой степени прожарки. Благодаря жирности баранины и сбалансированному маринаду мясо получается ароматным, нежным и насыщенным.

Каре молодого барашка сочное и жирное, а также не требует долгого маринования.

Для приготовления нам понадобятся:

  • Каре барашка - 1 кг
  • Красный лук - 1-2 шт.
  • Репчатый лук - 1-2 шт.
  • Кинза - по вкусу
  • Петрушка - по вкусу
  • Розмарин - 2 веточки
  • Растительное масло - 2-3 ст. л.
  • Соль - по вкусу
  • Перец - черный молотый, смесь перцев или кайенский (по желанию)
  • Паприка (молотая) - по желанию, для цвета
  • Вода - 50 мл (для удобства перемешивания)

Сначала необходимо подготовить мясо: срезаем лишний жир и убираем пленку с ребристой стороны, чтобы она не горела при жарке.

«Баранина зернового откорма - сочная, мягкая, с нейтральным ароматом, поэтому дополнительная очистка делается скорее из практических соображений, - объясняет повар Kitchenrõõm Вахагн Саркисян. - Мясо нарезается по одному или двум ребрам: одно - для обычной прожарки, два - для медиум».

Разделите каре по 1-2 ребра, в зависимости от желаемой прожарки.

Далее каре перекладывается в подходящую посуду. Мясо солим и перчим - солью покрываем куски умеренно, без излишков, а перец подбираем по вкусу: подойдет черный, смесь перцев или кайенский.

«Солить и перчить можно прямо на столе. Обычно так делают на Кавказе. Сколько бы мяса ни было - все выкладывают на поверхность, добавляют приправы и лишь потом кладут в емкость для маринования», - объясняет он.

Сверху поливаем растительным маслом и аккуратно втираем его в мясо руками. По словам Вахагна, масло необходимо для того, чтобы специи лучше впитались, а само мясо не горело при жарке: «Его можно добавлять даже если маринад на кефире или майонезе».

Красный лук и паприка придают блюду аппетитный цвет.

Лук используется двух видов - красный для окраса и белый репчатый. Его нарезают крупно и добавляют к мясу. Зелень - кинза, петрушка и пара веточек розмарина - рубится не слишком мелко, чтобы сохранить аромат, и также идет в общую массу.

По желанию можно добавить немного молотой паприки, она придаст блюду красивый цвет. Чтобы маринад легче перемешивался, добавляют около 50 миллилитров воды.

Не маринуйте слишком активно - нежное мясо может рваться.

«Важно перемешивать мясо аккуратно, стараясь не повредить волокна, поскольку оно очень нежное. Если есть сомнения по соли, можно отрезать небольшой кусочек и попробовать», - отмечает он.

Готовое мясо отправляют в холодильник минимум на 2-3 часа для маринования.

Каре новозеландского барашка, классический маринад.

Маринованная индейка

Маринованная индейка жарится быстро - около 10 минут на открытом огне. Готовое мясо получается мягким, сочным и ароматным. Отличный вариант для тех, кто ищет легкую альтернативу красному мясу или просто хочет разнообразить меню.

Растительное масло помогает специям лучше распределяться и защищают мясо от горения.

Для приготовления нам понадобятся:

  • Филе грудки индейки - 3 кг
  • Лук репчатый - 600-900 г
  • Лук красный - по желанию, в составе общего количества
  • Кинза - около 150 г
  • Тимьян - несколько крупных пучков
  • Паприка молотая - 1-2 ч. л.
  • Куркума или карри - по вкусу (для аромата и цвета)
  • Майонез - 150 г (по 50 г на 1 кг мяса)
  • Растительное масло - 2–3 ст. л.
  • Соль, перец - по вкусу
  • Вода - по необходимости (для упрощения перемешивания)

Филе индейки тщательно подготавливают: удаляют все прожилки, пленки и излишки жира - это те участки, которые могут загореться при жарке.

«Из центральной части обязательно вырезают плотную белую прожилку. Это важно не только для вкуса, но и для равномерной прожарки», - отмечает повар Вахагн Саркисян.

Мясо нарезают под углом 30-45 градусов. «Так куски легче насаживаются на шампур, и при этом получаются нужной толщины для быстрой и равномерной прожарки», - объясняет он.

Удаляйте все лишнее - жир, жилы, белую пленку из середины филе.

Идеальный вес одного кусочка - 60-70 граммов, размеры - около 4-5 сантиметров в длину и 3-4 сантиметра в толщину. При нанизывании на шампур рекомендуют размещать мелкие куски по краям, а более крупные - в центре: так все мясо прожарится одновременно.

Лук как репчатый, так и красный нарезают крупно и выкладывают в емкость для маринования к мясу. На каждый килограмм мяса берут не менее 300 граммов лука.

«Лук - обязательный компонент маринада: он усиливает сочность и вкус. Если мясо остается на второй день, советую убрать из него лук, так оно дольше сохранится», - рекомендует повар.

Лук делает мясо мягче.

Добавляют также крупно нарезанную кинзу, около 50 граммов на килограмм филе и несколько пучков свежего тимьяна. Немного красной паприки придаст мясу насыщенный цвет, а щепотка куркумы или карри добавит восточных ноток, если вы их любите.

Затем добавляют майонез - примерно по 50 граммов на каждый килограмм мяса. «Следом вливаем немного растительного масла. Оно не даст майонезу гореть во время жарки», - уточняет Вахагн.

Соль и перец добавляются по вкусу. Все аккуратно, но тщательно перемешивают вручную. «Если маринад получается слишком густым или распределяется неравномерно, добавьте немного воды, так будет проще все перемешать», - советует он.

«Зелень должна ощущаться, но не перебивать вкус мяса. Все сбалансировано», - Вахагн Саркисян.

Замаринованное мясо убирается в холодильник минимум на 6 часов. За это время индейка пропитывается специями и становится особенно нежной и ароматной.

Желаем вам приятного аппетита и хороших праздников!

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