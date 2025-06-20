ВИДЕО «Подари Смерти выходной»: Департамент полиции и погранохраны выпустил необычный ролик к Ивановой ночи

В клипе изображены девушки в черных платьях и грубых черных ботинках, с венками на головах и косами в руках - это Смерти. Но они не пугают - наоборот, поют песню благодарности тем, кто ездит аккуратно и садится трезвым за руль.

«Благодаря безопасному вождению, Смерть может взять выходной и отметить Иванов день», - гласит надпись под видео. Смерти в ролике танцуют, катаются на качелях, водят хороводы и веселятся.