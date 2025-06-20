ВИДЕО «Подари Смерти выходной»: Департамент полиции и погранохраны выпустил необычный ролик к Ивановой ночи

На днях по всей Эстонии будут отмечать Иванов день. Накануне праздника Департамент полиции и погранохраны решил напомнить о безопасности на дорогах - с помощью необычного видео, которое точно не оставит равнодушным.
В клипе изображены девушки в черных платьях и грубых черных ботинках, с венками на головах и косами в руках - это Смерти. Но они не пугают - наоборот, поют песню благодарности тем, кто ездит аккуратно и садится трезвым за руль.
«Благодаря безопасному вождению, Смерть может взять выходной и отметить Иванов день», - гласит надпись под видео. Смерти в ролике танцуют, катаются на качелях, водят хороводы и веселятся.
«Именно в праздники на дорогах особенно много опасностей: вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, усталость и отвлечение за рулем», - напоминают в департаменте. И просят всех сделать так, чтобы в этот Иванов день Смерть действительно могла отдохнуть.