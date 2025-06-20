Задержки доставки в Unisend выводят клиентов из себя: не могу получить посылку уже месяц!

«Omniva смогла доставить заказанную мной с Temu посылку в автомат за десять дней, а Unisend не справился с этим за месяц! Более того, уже 11 дней посылка находится в каком-то сортировочном центре в Эстонии! И они даже из Таллинна в Таллинн не могут ее доставить. Звонишь в службу поддержки - только общие отговорки: да, перегрузка, мы стараемся как можно быстрее... но на самом деле, кажется, там даже не шевелятся!»

Таких постов и комментариев полно во всем Facebook.

Перегруженная служба поддержки и огромный объем отправлений

Unisend обратила внимание на проблему в соцсетях 5 июня, признав, что в последние недели объем отправлений выше обычного, из-за чего доставка посылок в аппараты может временно задерживаться.

«Кроме того, наша служба поддержки сейчас тоже более загружена, и ожидание ответов может занимать больше времени. Наша команда каждый день работает, чтобы все посылки были доставлены как можно быстрее. Спасибо, что вы с нами и доверяете нам даже в самые загруженные периоды!» - сообщила фирма в соцсетях.

Однако пост не вызвал положительной реакции, в комментариях люди продолжают делиться своим негативным опытом и даже требуют, чтобы им выдали их посылки.

Покупателям советуют: «Если заказываете, ни в коем случае не выбирайте Unisend - свою посылку не получите!»