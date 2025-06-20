Задержки доставки в Unisend выводят клиентов из себя: не могу получить посылку уже месяц!

«Ни в коем случае не выбирайте фирму доставки Unisend, вы не получите свою посылку!» - заявляют клиенты, которые уже несколько недель ждут отправления через литовскую фирму. Хотя в соцсетях полно жалоб на предприятие, в Департамент защиты прав потребителей поступило лишь несколько обращений. «Мы искренне просим прощения у всех клиентов, чьи посылки были доставлены с опозданием», - прокомментировал представитель фирмы.
Литовская фирма Unisend вышла на эстонский рынок доставки посылок более года назад. Однако в последнее время в адрес предприятия высказывается много недовольств, связанных с проблемами доставки.
«У Unisend всегда одна и та же отговорка, почему они не могут доставить посылку, и никаких реальных решений. Есть люди, которые уже почти месяц ждут свои отправления, находящиеся в сортировочном центре», - рассказали редакции.
Помимо обращений в СМИ, эта тема активно обсуждается и в соцсетях, особенно в конце мая, когда десятки недовольных клиентов рассказывали о своем опыте.
«Кто-то сталкивался с курьерами Unisend? Три моих посылки пылятся на складе с 13 мая. Они никак не могут их доставить», - написал кто-то в Facebook в последние дни мая.
«Для Unisend - эстонской курьерской фирмы - нормально, что у них постоянно "увеличенный объем посылок", и они просто держат их на складе?» - спрашивали в конце мая. «Всю неделю я ищу свою посылку, и единственный ответ: извините, мы ничего не можем сделать, курьер еще не дошел до вашего пакета».
«Моя посылка больше недели якобы находится в сортировочном центре, на письма всегда приходит один и тот же ответ, а якобы специалист службы поддержки клиентов не может ничего объяснить, кроме того, что он ничего не знает…» - рассказал кто-то 30 мая.
«Знаете, Omniva бывает ужасна, но новый оператор Unisend - это уже новый уровень!» - поделились в Facebook-группе, где критикуют Omniva.
«Omniva смогла доставить заказанную мной с Temu посылку в автомат за десять дней, а Unisend не справился с этим за месяц! Более того, уже 11 дней посылка находится в каком-то сортировочном центре в Эстонии! И они даже из Таллинна в Таллинн не могут ее доставить. Звонишь в службу поддержки - только общие отговорки: да, перегрузка, мы стараемся как можно быстрее... но на самом деле, кажется, там даже не шевелятся!»
Таких постов и комментариев полно во всем Facebook.
Перегруженная служба поддержки и огромный объем отправлений
Unisend обратила внимание на проблему в соцсетях 5 июня, признав, что в последние недели объем отправлений выше обычного, из-за чего доставка посылок в аппараты может временно задерживаться.
«Кроме того, наша служба поддержки сейчас тоже более загружена, и ожидание ответов может занимать больше времени. Наша команда каждый день работает, чтобы все посылки были доставлены как можно быстрее. Спасибо, что вы с нами и доверяете нам даже в самые загруженные периоды!» - сообщила фирма в соцсетях.
Однако пост не вызвал положительной реакции, в комментариях люди продолжают делиться своим негативным опытом и даже требуют, чтобы им выдали их посылки.
Покупателям советуют: «Если заказываете, ни в коем случае не выбирайте Unisend - свою посылку не получите!»
Руководитель отдела коммуникаций Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Аап Андреас Ребас пояснил, что в адрес Unisend Eesti OÜ поступили лишь отдельные обращения по разным вопросам, однако ведомству не известно о массовых проблемах с этой фирмой.
Руководитель проектов по коммуникациям и маркетингу Unisend Хелерин Сандерс заявила, что фирма приносит искренние извинения всем клиентам, доставка чьих отправлений задержалась.
«Мы понимаем, насколько неприятно ждать посылку дольше обычного, особенно когда в этот период не хватает ясности и поддержки. Такой опыт не соответствует стандартам обслуживания Unisend, и мы очень серьезно относимся к обратной связи клиентов. В последние недели объем посылок, поступающих в наш сортировочный центр в Таллинне, значительно вырос - главным образом из-за заказов с международных платформ электронной коммерции, таких как Temu. Это привело к временной перегрузке, которая, в свою очередь, сказалась на скорости обработки части отправлений и времени ответа службы поддержки», - объяснила Сандерс.
Тем не менее, компания подчеркивает, что все отправления отслеживаются и зарегистрированы в их системе. «Unisend не теряет и не задерживает умышленно ни одной посылки. Все случаи рассматриваются индивидуально, а вопросы решаются при первой же возможности».
По словам Сандерс, фирма увеличила штат сотрудников для поддержки процессов сортировки посылок и работы курьеров: «Наша команда ежедневно работает над тем, чтобы услуга вновь стала быстрой и надежной и чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем».