Если бы кто-то сказал мне до начала обменного семестра в Южной Корее, что я стану свидетелем своей первой в жизни свадьбы, я бы не поверила. Но судьба решила иначе - и вот я вместе с другими иностранцами оказалась в свадебном зале на 16-м этаже высотки в Сеуле, наблюдая, как жених под ритмы рэпа, пританцовывая, идет к алтарю.