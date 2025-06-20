Здоровые и блестящие волосы летом: как защитить их от солнца, морской воды и хлора в бассейне

Купание без забот. Когда речь идет о купании, один из самых простых, но эффективных советов - смочить волосы чистой водой перед купанием. Это поможет предотвратить впитывание соли и хлора в волокна волос. Если вы также нанесете небольшое количество кондиционера или масла для волос, это создаст защитный барьер, который поможет защитить ваши волосы в воде. Также полезно ополаскивать волосы чистой водой после душа. Если у вас нет поблизости душа, можно просто ополоснуть волосы водой из бутылки.

Больше советов для летней рутины:

Избегайте термической обработки - по возможности откажитесь от фенов и выпрямителей и дайте волосам высохнуть естественным путем;

Делайте легкие прически - низкие хвосты, косы или свободные узлы. Это поможет предотвратить ломкость;

Не забывайте ухаживать за кончиками волос - летом они страдают больше всего, поэтому используйте восстанавливающие сыворотки и подстригайте кончики каждые 6-8 недель.

Выберите правильный шампунь для вашего типа волос - правильное мытье волос шампунем, подходящим для вашего типа волос, является ключевым моментом. Тщательно промойте шампунем корни волос, но меньше - концы, чтобы избежать пересушивания. Мойте волосы шампунем дважды.

Шампунь не следует слишком интенсивно втирать в кожу головы, так как это может стимулировать выделение жира, что приведет к повышенной пушистости волос.

Больше времени уделяйте ополаскиванию волос, чем их намыливанию, так как не тщательно смытый шампунь может пересушить волосы. После шампуня обязательно используйте кондиционер.



Увлажняйте и питайте волосы - летом вам необходимо дополнительное увлажнение, поскольку солнце делает волосы сухими и ломкими и снижает уровень кератина. Хрупкие, поврежденные и тусклые волосы можно оживить с помощью восстанавливающих шампуней и масок. Очень сухим волосам помогут питательные и увлажняющие шампуни и ежедневное использование масла для волос. Для жирных волос очищающие и балансирующие шампуни сбалансируют кожу головы и со временем уменьшат выделение кожного сала. Увлажняющие шампуни также подходят для жирных волос.

Побалуйте волосы маской –

Рекомендуется использовать маску для волос раз в неделю, выбирая маску, которая соответствует потребностям ваших волос - увлажняющую, восстанавливающую или питательную.

Увлажняющие и восстанавливающие маски для волос лучше всего подходят для солнечного времени года, а питательные - для сухих и тонких волос.

Вы также можете использовать натуральные средства для увлажнения волос - кокосовое масло, гель алоэ вера или даже простой отвар овса или льняного семени смягчают и питают волосы. Натуральные средства могут быть эффективными, но, как и во всем, нужно соблюдать баланс - слишком большое количество масла может утяжелить волосы и сделать их тяжелыми.

Ухаживайте за кожей головы - летом из-за жары волосы могут чаще становиться жирными, поэтому

стоит воспользоваться скрабом для кожи головы, чтобы тщательно очистить ее от излишков кожного сала и восстановить доступ кислорода к корням волос, ведь недостаток кислорода также может привести к их выпадению.