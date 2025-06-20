Почему не стоит использовать средства для гигиены, предлагающиеся в отелях: эксперт назвала неприятную причину

В частности содиректор Cheap Deals Away Дон Морвуд предупредила, что содержимое этих бутылок не всегда является тем, чем кажется, передает Express.

«Путешественники часто считают, что туалетные принадлежности в отелях являются безопасными и свежими, но реальность может быть совсем другой», - объяснила она.

По ее словам, одной из главных проблем является не совсем качественные баночки для различных жидкостей.

В частности содиректор Cheap Deals Away Дон Морвуд предупредила, что содержимое этих бутылок не всегда является тем, чем кажется, передает Express.

«Путешественники часто считают, что туалетные принадлежности в отелях являются безопасными и свежими, но реальность может быть совсем другой», - объяснила она.

По ее словам, одной из главных проблем является не совсем качественные баночки для различных жидкостей.

«Вы можете думать, что получаете свежий продукт, но некоторые отели просто доливают баночки, а не заменяют их полностью. Это создает ужасные условия гигиены», - подчеркнула Дон.

Эксперт также добавила: «Основное внимание уделяется тому, чтобы туалетные принадлежности выглядели дорогими и роскошными, но их содержимое может не соответствовать изысканной упаковке. В некоторых случаях сам продукт может расслоиться или изменить консистенцию, что свидетельствует о том, что он пролежал там гораздо дольше, чем должен был».

В то же время есть перечень признаков, свидетельствующих о том, что следует избегать таких вещей в отеле: