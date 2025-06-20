ФОТО Сын премьер-министра Кристена Михала окончил гимназию: родители очень довольны

«Двое из троих сыновей теперь уже получили среднее образование. Третий тоже с оптимизмом смотрит на то, что может дать учеба. Через 12 лет будет следующая выпускная фотография», - написал премьер-министр Криcтен Михал под опубликованным в соцсетях красивым семейным снимком.

Сын Михала и его избранницы Эвелин Орас, Магнус, окончил 77-й выпуск Таллиннской общей гимназии. «Родители очень довольны», - отметила со своей стороны Эвелин и добавила, что уже первого сентября они снова встретятся в этой школе, когда их младший сын пойдет в первый класс. «Удачи всем выпускникам и их семьям!»