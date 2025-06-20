ФОТО Скандальная Анна-Мария Галоян посетила престижные британские скачки: несколько удачных ставок

«День, полный традиций, торжественности и сияющей радости. И несколько удачных ставок», - написала бывший политик Анна-Мария Галоян, которая уже много лет живет в Лондоне, под опубликованными фотографиями. Дама, известная в светских кругах, отправилась посмотреть на престижные скачки Royal Ascot.

В своем посте в соцсетях Галоян описывает: «От королевского парада до бокалов игристого с друзьями, от стильных нарядов до незабываемой компании - это было незабываемое начало».

На снимках видно, что Галоян выбрала элегантный и роскошный костюм из кружевной ткани и кремовую шляпку.

В соцсетях она также делится кадрами, где наслаждается игристым напитком, а также фотографиями с британской королевской четой, посетившей скачки.

Уже много лет Галоян ведет в Лондоне гламурный образ жизни.