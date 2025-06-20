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Пт, 20.06.2025
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«ВЫ САМИ...» Плохая погода побудила эстонского синоптика написать жизнерадостный пост

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Предстоящей ночью на территорию всей Эстонии обрушатся сильный ветер и дожди. Осенняя погода в июне, разумеется, заставляет задуматься: куда же делось лето?

«Да, дождь идет часто, но по крайней мере сейчас не идет снег, как 11 лет назад», - написал в соцсетях синоптик Кайро Кийтсак. Действительно, 17 июня 2014 года в Амбла и Тамсалу выпал снег.

Поскольку люди привыкли жаловаться на погоду - то им слишком холодно, то слишком жарко, Кийтсак добавил: «Вы сами г****», - так могла бы обратиться погода к людям».

 

«Похоже, что погода высокомерна и уверена в своей правоте!» - комментирует кто-то под постом.

«Погода злится, потому что все ею недовольны», - считает другой.

«Типичная эстонская погода. А мне как раз такая по душе», - говорит третий.

«Плохой погоды не бывает, бывает только плохая одежда», - добавляют в комментариях.

«Когда уже придет погода для пляжа?» - с тоской спрашивают в конце концов.

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