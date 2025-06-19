Фекальный кризис: «остров миллиардеров» пытается бесплатно подключиться к канализации соседей

На элитном острове Индиан-Крик во Флориде, где проживают Том Брэди, Иванка Трамп, Джаред Кушнер и Джефф Безос, до сих пор нет централизованной канализации. Вместо нее переполненные септики, уже загрязняющие прибрежные воды. Теперь жители «самого дорогого анклава Америки» требуют подключения к системе канализации соседнего городка Серфсайд - причем желательно бесплатно, сообщает Mixnews.
Власти Индиан-Крика настаивают, что подключение необходимо по экологическим причинам. Однако соседи выставили счет в 10 миллионов долларов за доступ к их системе. По словам представителей Серфсайда, эта сумма обоснована - инфраструктура строилась десятилетиями, и долги за её модернизацию до сих пор не выплачены.
Вместо прямых переговоров, администрация острова решила идти политическим путем. Уже потрачены средства на лоббизм в законодательном собрании Флориды с целью изменить закон и запретить муниципалитетам взимать плату за подключение к канализации.
Мэр Серфсайда Чарльз Беркетт назвал это шантажом и выразил обеспокоенность тем, что ради выгоды богатых соседей могут разрушить улицы его города.
Местные журналисты также подмечают: в домах на острове может быть до десяти ванных комнат, но централизованной системы отвода сточных вод не предусмотрено. Несмотря на статус частного и охраняемого анклава с единственным мостом на въезде, миллиардеры пока не смогли решить проблему.
История перерастает в юридическую и политическую баталию с участием администрации губернатора Флориды. По словам мэра Беркетта, ему уже звонили из офиса Рона Десантиса с предложением «просто принять закон» в интересах Индиан-Крика.