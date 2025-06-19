Глоба предсказала финансовую удачу трем знакам Зодиака

По ее словам, удача будет сопутствовать Овнам, Близнецам и Скорпионам, однако не стоит терять бдительность.

Овны

Июнь принесет Овнам приятные финансовые сюрпризы. Астролог советует потратить их на обновление гардероба или улучшение домашнего уюта. Однако во второй половине месяца стоит внимательнее относиться к расходам и начать экономить.

Близнецы

У Близнецов появится шанс реализовать старые идеи и даже начать прибыльное дело. Однако к третьей неделе возможны трудности, особенно в общении с друзьями и при согласовании планов. Не все выгодные предложения окажутся честными - остерегайтесь ловушек.

Скорпионы