Предприимчивая молодежь вызывает у полиции обеспокоенность: выброшенный леденец в рот не кладут

«Наверняка никто не станет поднимать с земли облизанный леденец, чтобы доесть. Но подростки, как ни странно, не гнушаются класть под губу чужой уже использованный снюс или делать затяжки из чьего-то выброшенного вейпа?!»

По словам полиции, описанная ситуация не только негигиенична, но и вызывает серьезное беспокойство и представляет опасность.

«Наивные подростки покупают вейп на свои последние карманные деньги в надежде, что он окажется хорошим. Конечно, его надолго не хватает, и между молодыми людьми завязывается конфликт. Покупатель, разумеется, злится, что за последние центы получил вейп, из которого в лучшем случае удалось сделать пару затяжек.

Бывали и словесные, и даже физические конфликты между такими покупателями и продавцами. С другой стороны, были случаи, когда использованный снюс, найденный в мусорке или полученный от кого-то, так сказать, “оживляли”, то есть освежали его какими-то жидкостями и продавали другим подросткам за евро-два».

«С одной стороны, вызывает тревогу сам факт, что дети вообще употребляют такие вещи, но еще больше беспокоит то, что дети реально кладут себе под губу чью-то уже использованную, слюнявую подушку снюса или затягиваются чьим-то уже использованным, сгоревшим вейпом».

«Приобретая снюс или вейп без оригинальной упаковки, никогда не знаешь, кто до тебя этим пользовался и какие могут быть последствия для здоровья и гигиены», - предупреждают они.

«Дорогие молодые люди, табачные изделия запрещены для несовершеннолетних не зря. Особенно сомнительно, осознаете ли вы, что делаете со своим организмом, если пользуетесь уже выброшенным в мусор вейпом или снюсом. Конфету с земли же не берут, так не берите и другие вредные для здоровья вещи».