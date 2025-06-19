Пожилую даму, пропавшую из попечительского дома, несколько часов искали с помощью дронов

Полиция искала женщину, пропавшую из попечительского дома в Тарту, с помощью дронов. После нескольких часов поисков женщину нашли ее близкие и доставили обратно.
В прошлую субботу, 14 июня, полиция сообщила в Facebook-группе Politsei otsib, что из попечительского дома в Ихасте пропала пожилая женщина.
Представитель Департамента полиции и погранохраны Сийм Линнард рассказал, что информация поступила около 16:00. Персонал попечительского дома сообщил, что 75-летняя женщина ушла из учреждения, не сказав никому. Персонал также передал описание женщины и информацию о ее одежде на момент ухода.
Полиция сразу начала осмотр района, проверяя территорию попечительского дома и окрестности Ихасте. Женщину искали на патрульных машинах, пешком и с помощью дронов. Были проверены дороги и лесные массивы. Параллельно с полицией ее искали и близкие, которые нашли женщину около 19:00.
Женщина сидела на ступеньках на улице Палласе в Тарту. Ее вернули в попечительский дом.
Поиски завершились быстро, и женщина не успела уйти далеко. Помогла в поисках и подробная информация от попечительского дома: когда человек ушел, во что одет, как выглядит. Это важные детали при поисках.
Например, в некоторых попечительских домах ведется книга, в которой указывается время и место ухода, одежда и планируемая продолжительность отсутствия.
«Мы также общались с другими подобными учреждениями и обратили их внимание на то, что такая информация очень важна, особенно если человек не возвращается в оговоренное время», - сказал Линнард.
Хотя попечительские дома не являются закрытыми учреждениями, там должна быть обеспечена безопасность каждого человека, независимо от возраста или болезни. Люди с нарушениями памяти могут испытывать трудности, заблудиться у себя дома или в знакомых местах.
Их может тянуть куда-то пойти. Часто их мысли связаны с местом рождения или другими воспоминаниями о прошлом - там, где они жили, работали или бывали. Они хотят туда вернуться, но могут забыть цель, запутаться и потерять направление. При ухудшении болезни человек не может оценить возможные риски и может оказаться в опасных для жизни ситуациях.
В Facebook-группе, где сообщили о пропаже 75-летней женщины, сразу начали спрашивать, как она могла уйти из попечительского дома и кто за это отвечает. «Как такое могло случиться?» - спросил один из пользователей.
Другой ответил на этот вопрос: «Многим подопечным разрешено свободно передвигаться. Кто несет ответственность? Если вы потеряете человека, кто будет отвечать?»
Сийм Линнард объяснил: «Некоторые ошибочно считают, что лучший способ предотвратить потерю пожилого человека с нарушениями памяти - запереть входную дверь. Это может вызвать у пожилого человека протест и сильное желание сбежать из дома или временного места жительства, где его свобода передвижения ограничена».
Если пожилые люди часто уходят и теряются, близким следует рассмотреть возможность покупки им телефона или умных часов, которые помогут определить местоположение в случае опасности и следить за их передвижением.
«Опыт полиции показывает, что пожилые могут проходить даже десятки километров», - отметил Линнард.
Значение имеет также внимание со стороны общества. Многие пожилые люди понимают, что у них ухудшилась память. Это для них не предмет гордости, они стыдятся этого и умеют скрывать свои недостатки.
Когда полиция получает сообщение о человеке с такими проблемами, учитываются скорость передвижения и другие обстоятельства, и в район отправляют патрули.
«Помощь оказывают пешеходы, прохожие, водители и другие, кто, заметив заблудившегося пожилого человека, не остаются равнодушными, а вмешиваются и при необходимости сообщают полиции», - подчеркнул Линнард.
Хотя полиция не сообщила, из какого именно попечительского дома ушла женщина, известно, что он находится в Ихасте. Возможно, речь идет о Попечительском доме центра психического здоровья Тарту (TVTHK) по адресу Нылваку, 10 или 12.
Этот попечительский дом специализируется на уходе за людьми с проблемами памяти, деменцией и легкими психическими расстройствами, которым требуется круглосуточный уход.
В 2025 году максимальная стоимость проживания составляет 1700 евро, из которых 800 евро - это стоимость ухода. В стоимость включены средства ухода и медицинские препараты.