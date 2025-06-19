Пожилую даму, пропавшую из попечительского дома, несколько часов искали с помощью дронов

Их может тянуть куда-то пойти. Часто их мысли связаны с местом рождения или другими воспоминаниями о прошлом - там, где они жили, работали или бывали. Они хотят туда вернуться, но могут забыть цель, запутаться и потерять направление. При ухудшении болезни человек не может оценить возможные риски и может оказаться в опасных для жизни ситуациях.

В Facebook-группе, где сообщили о пропаже 75-летней женщины, сразу начали спрашивать, как она могла уйти из попечительского дома и кто за это отвечает. «Как такое могло случиться?» - спросил один из пользователей.

Другой ответил на этот вопрос: «Многим подопечным разрешено свободно передвигаться. Кто несет ответственность? Если вы потеряете человека, кто будет отвечать?»

Сийм Линнард объяснил: «Некоторые ошибочно считают, что лучший способ предотвратить потерю пожилого человека с нарушениями памяти - запереть входную дверь. Это может вызвать у пожилого человека протест и сильное желание сбежать из дома или временного места жительства, где его свобода передвижения ограничена».

Если пожилые люди часто уходят и теряются, близким следует рассмотреть возможность покупки им телефона или умных часов, которые помогут определить местоположение в случае опасности и следить за их передвижением.

«Опыт полиции показывает, что пожилые могут проходить даже десятки километров», - отметил Линнард.