ВИДЕО Жители Эстонии возмущены комментарием известного телеведущего о внешности президента

Rooside sõda - популярное телешоу, основанное на известном формате Family Feud. Это веселая и динамичная викторина, в которой две команды, обычно состоящие из друзей, членов семьи или знаменитостей, пытаются угадать самые распространенные ответы, данные участниками опроса.

В последнем выпуске популярной телеигры прозвучал вопрос, вызвавший множество забавных ответов. Однако ведущий Кристьян Йыэкальда сделал особенно неожиданный комментарий по поводу президента Эстонии Алара Кариса.

Один из вопросов звучал так: «Назовите известного эстонца с бородой». К удивлению многих, на первое место в списке вышел президент Эстонской Республики Алар Карис, которого упомянули 27 человек.

Ведущий не упустил возможности добавить свой комментарий. Услышав, что именно президент Карис занял первое место, он усмехнулся: «У президента трехдневная похмельная борода». Хотя в зале смеялись, комментарий задел чувства некоторых.

«Это явно неуместный комментарий», - говорится, например, в письме, поступившем в редакцию Elu24.

«Немного не к месту», - добавляет еще один читатель.

Кроме Кариса, респонденты назвали и других эстонцев, чья борода запомнилась народу: легендарный панк Виллу Тамме, астролог Игорь Манг, композитор Арво Пярт, музыкант и писатель Михкель Рауд, а также рэпер Генка.

Как комментирует свое высказывание Йыэкалда?

«Если у меня несколько дней подряд выходные, и мне не нужно бриться, то жена все равно спрашивает, когда я сбрею эту похмельную бороду», - говорит ведущий.

«Борода - это красивое и достойная украшение, за ней нужно ухаживать, чтобы хорошо выглядеть. У Александра Отса на лице такая борода, которую можно с гордостью назвать бородой. А такая трехдневная щетина обычно бывает у тех, кто сидит у магазина. Отсюда и такое выражение», - объясняет он.