ФОТО «Сможете меня клонировать»: Оззи Осборн выставил на продажу свою ДНК

Сверхлимитированный релиз под названием Infinite Ozzy включает десять банок холодного чая Liquid Death, каждую из которых выпил Оззи Осборн перед тем, как ее герметично запечатали для сохранения его ДНК.

Каждая банка поставляется в демонстрационном контейнере лабораторного качества и подписана вручную легендой рока. Стоимость одной такой банки составляет 450 долларов.

Кампания стартовала всего за несколько недель до того, как Осборн вновь выйдет на сцену в рамках прощального шоу Black Sabbath. Недавно икона металла сообщил, что проходит интенсивную подготовку к концерту Back to the Beginning, который состоится 5 июля на стадионе Villa Park в его родном Бирмингеме, Англия. Это будет его первое полноценное выступление с 2018 года.

«Я не занимался никакой физической работой последние шесть с половиной - семь лет. Всеми правдами и неправдами, но я собираюсь выйти на сцену в Villa Park», -рассказал Оззи Осборн в последнем выпуске своего шоу.

Бренд Liquid Death заявляет, что цель этой кампании - сохранить ДНК Осборна на случай, если технологии и законы когда-нибудь позволят клонировать его. Это не первый экстравагантный ход компании - ранее они уже выпускали скейтборды Тони Хоука, покрытые краской с примесью его крови.

В видеотизере, представленном прессе перед запуском, Осборн невозмутимо заявляет: «Моя ДНК в этой банке. Вы можете клонировать меня, но, черт побери, зачем вам это?»