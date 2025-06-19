Названа лучшая авиакомпания в мире

Qatar Airways признана лучшей авиакомпанией 2025 года по версии World Airline Awards, организованной консалтинговой компанией Skytrax, специализирующейся на оценке качества обслуживания в авиакомпаниях и аэропортах, сообщает Daily Mail.

«Это выдающееся достижение - уже в девятый раз Qatar Airways получает звание лучшей авиакомпании мира», - отметил Эдвард Плейстед из Skytrax.

Эксперты особо выделили бизнес-класс Qatar Airways, а лаунж Al Mourjan Garden Lounge в аэропорту Дохи признали лучшим бизнес-залом для пассажиров.

Авиакомпания Singapore Airlines заняла второе место и была отмечена, в частности, за лучший первый класс.

В тройку лидеров также вошла флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific - эксперты высоко оценили ее развлекательные системы и исключительно качественный эконом-класс.

Известная на весь мир British Airways не попала в десятку лучших, заняв лишь 13-е место в мировом рейтинге. Самую высокую оценку она получила в категории «Семейные авиаперевозки», где стала второй после Lufthansa.

Лучшей бюджетной авиакомпанией мира признана малазийская AirAsia, тогда как easyJet заняла в этой категории десятое место.