Диетологи назвали пять причин есть больше рыбных консервов

Издание Eating Well пишет, что консервированная рыба, в том числе лосось, сардины, скумбрия и анчоусы, - это питательные продукты с длительным сроком хранения, богатые полезными для сердца омега-3 жирными кислотами.

Кроме того, консервированная рыба - это бюджетная и вкусная альтернатива свежим и замороженным морепродуктам. Рыбные консервы также являются разумным выбором благодаря своей универсальности.

Отличный источник омега-3

Омега-3 жирные кислоты являются незаменимыми жирами - организм не может их производить, поэтому они должны поступать с пищей или добавками. Диета, богатая омега-3, может принести пользу, поскольку эти полезные жиры обладают естественными противовоспалительными свойствами и могут поддерживать здоровье сердца. Кроме того, их противовоспалительные свойства могут помочь облегчить симптомы остеоартрита. Эксперты в области здоровья и питания рекомендуют взрослым употреблять 8 унций, а это около 230 граммов, морепродуктов в неделю.

Дольше хранится, чем свежая или замороженная

По оценкам, 15 процентов мирового производства рыбы выбрасывается, возможно, из-за того, что свежая рыба имеет короткий срок хранения. Помимо того, что консервированные морепродукты являются более дешевыми, чем свежие, они упакованы в герметичные контейнеры и проходят термическую обработку или консервируются в соли, что продлевает их срок хранения до нескольких лет вместо нескольких дней. Даже замороженная рыба, которая является более дешевым вариантом, чем свежая, не сохраняет такое же качество в течение столь долгого времени, как консервированная.