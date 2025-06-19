ФОТО Королевский «комик» принц Луи снова зажигает на публике в день рождения короля!

14 июня во время парада Trooping the Colour, или Церемонии выноса знамени в честь дня рождения короля Великобритании Карла III, семилетний принц Луи снова заставил публику улыбнуться - начиная с широкой беззубой улыбки, энергичного подшучивания и особенно игривого настроения в каждый момент дня рождения короля. Давайте посмотрим, что интерпретируют читатели по губам и что показывают забавные фотографии!
Принца Луи называют «самым жизнерадостным ребенком в королевской семье», и он действительно представляет собой человечную и теплую сторону королевской жизни. В отличие от своего старшего брата Джорджа, который уже берет на себя более официальную роль наследника престола, и своей сестры Шарлотты, которая элегантна и спокойна, Луи отчетливо живой, непосредственный и иногда даже немного озорной - но всегда с улыбкой и теплотой.