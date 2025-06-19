ФОТО «Заказала мебель – распрощалась с деньгами»: мошенники, выдававшие себя за известный магазин, обманули жительницу Эстонии

Дорогие товары по привлекательной цене и суперпредложения - главные уловки мошенников. В стремлении сэкономить многие теряют бдительность и сами передают деньги и личные данные злоумышленникам. Именно так случилось с жительницей Эстонии Региной, которая заказала мебель на сайте, выдававшем себя за интернет-магазин Lidl.
Желая обустроить зону для клиентов рядом со своим фудтраком у озера, 2 июня Регина заказала мебель в интернет-магазине. Она, как положено, оплатила товар и ждала доставки, однако спустя несколько дней заподозрила неладное.