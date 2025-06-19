ФОТО «Заказала мебель – распрощалась с деньгами»: мошенники, выдававшие себя за известный магазин, обманули жительницу Эстонии

Желая обустроить зону для клиентов рядом со своим фудтраком у озера, 2 июня Регина заказала мебель в интернет-магазине. Она, как положено, оплатила товар и ждала доставки, однако спустя несколько дней заподозрила неладное.

«Подскажите, кто-нибудь пользовался этими сайтами? Товар оплачен, но уже десять дней ни ответа, ни привета. Казалось бы, Lidl - серьезный магазин! Или это мошенники?» - с таким сообщением Регина обратилась в открытую Facebook-группу, посвященную поиску советов. Свою посылку она так и не получила.