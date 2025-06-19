БАЦ И ШТРАФ! Полиция остановила мчавшегося на работу эстонского телеведущего

Ведущий утренней программы на Star FM Андрес Пууcепп признался в эфире радиостанции, что по пути на работу получил штраф за превышение скорости.

«Нужно быть внимательным и ездить по правилам!» - призвал он остальных. «В зоне, где разрешено ехать 110 километров в час, скорость была чуть выше положенной. Полиция стояла у обочины - остановили сразу», - отметил он, добавив, что чувства у него по этому поводу совсем не радужные.

На какую именно сумму ему выписали штраф, радиоведущий раскрывать не стал. Он лишь уточнил, что получил минимальное наказание, но, по его словам, и это - довольно ощутимая сумма.

«Они ни при чем, сам виноват, что так спешил... Думаю, этот штраф на меня повлияет и заставит задуматься, по крайней мере сейчас», - признался он.

«Поначалу гонять не буду. Размер штрафных единиц стал довольно большим, и если скорость превышена - платишь немало», - добавил он. «С этим превышением скорости нужно что-то делать, поэтому штрафы такие крупные. В Дубае за это пришлось бы заплатить в разы больше. Поэтому стоит быть разумным и следить за скоростью. Я тоже молодец - задержался бы на пару минут, а в итоге опоздал на двадцать», - констатировал он.