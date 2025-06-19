ФОТО Сексуальность за секунду: что скрывают наряды Каи Каллас по мнению модных экспертов

Бывший премьер-министр Эстонии и нынешняя глава внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Кая Каллас в последнее время привлекла внимание не только политических аналитиков, но и модных критиков. Ее продуманный, элегантный стиль одежды заинтересовал международные СМИ и стал поводом для сравнения с другими известными женщинами-политиками на мировой арене.
Что говорят о стиле Каи Каллас местные эксперты моды? Как в ее одежде отражаются осознание роли, уверенность и политическое послание? Давайте подробнее разберемся, как Каллас стала не только влиятельным политиком, но и настоящей иконой стиля.
Крупнейшая по числу подписчиков ежедневная газета Германии Süddeutsche Zeitung в начале этого года опубликовала статью, в которой стиль Каи Каллас был высоко оценен. Отмечалось, что новая глава внешнеполитического ведомства Еврокомиссии привлекала внимание еще во время своего премьерства в Эстонии - благодаря довольно игривому, по меркам политика, стилю одежды.
«Небольшие пышные рукава здесь, нежный цветочный узор там, плиссированные рукава три четверти на строгом сером платье - а на пресс-конференции с премьер-министром Украины Зеленским - костюм в ярких желтых и синих тонах, дополненный вязаной цветочной брошью. В то время никто не ставил под сомнение ее четкую позицию», - писала газета.
Теперь, занимая новый пост, Кая Каллас привлекает еще больше внимания своим стилем - дипломатическая элита почему-то воспринимает ее политическую решимость как «дерзость», пишет Süddeutsche Zeitung. Впрочем, это давно знакомый сценарий: женщин, которые не только говорят о своей работе, но и действительно хотят ее выполнять, на высоких должностях часто обвиняют во всем - от «тяжелого характера» до «истерик».
Так что, если кто-то вроде Орбана снова начнет раздражаться, у женщины остается один путь - стать еще смелее. И стиль Каи Каллас как раз об этом: ее наряды сбивают с толку старых белых мужчин сразу по нескольким причинам. Ведь в дипломатическом дресс-коде важны не цвета и не длина юбки, а умение никогда не раскрывать свои карты.
Мы выбрали несколько ярких модных моментов Каи Каллас и попросили модного эксперта Мейси Вольт оценить их.
Бросается в глаза!
«Очень красивое платье, подчеркивающее фигуру, но при этом достаточно строгого кроя - оттенок фуксии придает ему одновременно и женственность, и силу», - отмечает Мейси. «Это действительно наряд, который сразу привлекает внимание и заметен издалека. Он требует уверенной походки и осознанного взгляда, и у Каи, к счастью, все это есть. На мой вкус, фуксия немного перебивает ее природную красоту и не выглядит на ней по-настоящему гармонично. Но это не критично, ведь не всегда нужно стремиться к идеалу!»
Сексуальность за секунду
«Это выбор, который одновременно выглядит официально и при этом с умным, характерным акцентом. Серый клетчатый материал - классика, которой изящества придают скромный разрез до колена и блузка из сетчатой ткани», - отмечает модный эксперт.
«Однако такое платье может за секунду превратиться в сексуальный образ, если снять блузку, надеть игривый кружевной бюстгальтер, выглядывающий из декольте, и добавить яркие босоножки на высоком каблуке. Очень стильный образ для женщины с быстрым ритмом жизни», - подтверждает Мейси Вольт.
Идеально для работы
«Очень простое и классическое сочетание платья и пиджака, которое всегда уместно на деловых встречах», - отмечает Вольт. «Отлично подобранный образ, который производит безошибочное впечатление и безусловно придает вес ее словам», - хвалит она выбор Каллас.
Сильная женщина
«Очень выразительное сочетание цветов в классическом офисном стиле. Длина юбки придает фигуре стройность, а красный пиджак подчеркивает, что у его хозяйки есть что сказать», - комментирует Мейси это красивое сочетание красного и синего.
Прекрасный баланс
«Это мой любимый комплект вместе с серым нарядом. Ткань и цвета легкой блузы выглядят очень женственно и по-летнему, при этом узор ткани и элегантная юбка-карандаш все еще напоминают, что she means business - она вовсе не наивна и не станет слепо верить каждому твоему слову».
«Снова прекрасный баланс, а цвета идеально гармонируют с ее волосами и оттенком кожи», - с одобрением продолжает Мейси.
В итоге модный эксперт признается, что стиль Каи ей очень нравится. «Я, безусловно, человек цвета и верю в их силу. Считаю, что на любой должности важно, что и как ты носишь в конкретном контексте. Хочешь быть незаметным, словно ниндзя, действующим за кулисами, или же ярким лидером мнений, который способен принимать волевые решения и добиваться целей. Об этом часто говорит и одежда. Главное, чтобы наряд не мешал рабочим обязанностям и не заглушал передаваемые сообщения модными или устаревшими трендами. И я уверена, что Кая с этим справляется блестяще!»
Как должна одеваться женщина-политик?
Выбор одежды для женщины-политика требует баланса. С одной стороны, от нее ждут профессионального, солидного и внушающего доверие образа, с другой - индивидуальности, женственности и визуальной выразительности. Наряд должен подчеркивать политическую роль, но не затмевать ее послание - в идеале внешний вид становится незаметным союзником, усиливающим выступление и общее впечатление.
Хороший костюм или платье еще не делают из человека политика, но могут помочь выстроить авторитет, вызвать доверие в международной среде и послать подсознательный сигнал одновременно о силе и открытости. Именно поэтому многие женщины-политики выбирают классические силуэты, сдержанную цветовую гамму и качественные материалы - одежда должна быть вне времени, а не мимолетным трендом, но при этом оставаться актуальной.
В то же время растет спрос на индивидуальность: современная политика всё чаще допускает больше личного стиля, цвета и смелости. Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен и Санна Марин - яркие примеры того, как можно сочетать профессионализм и индивидуальный стиль, доказывая, что элегантность не равна консерватизму или скуке.
В конечном счете одежда - это форма самовыражения, а для политика - еще и негромкий, но действенный способ донести свои ценности, убеждения и понимание собственной роли.
Не стоит злоупотреблять яркими оттенками
Известный эстонский стилист Мерит Бёйкенс подчеркивает, что одежда - это форма коммуникации. «Важно понимать, какое послание несет каждый выбор. Чего мы ждем от политика? Надежности, инновационного мышления и способности реализовывать свои идеи», - говорит она.
«Смелая цветовая гамма Каи Каллас сразу привлекает внимание. Консерватизм, проявляющийся прежде всего в крое, внушает доверие. В целом стиль выглядит достойно и гармонирует с личностью. На мой взгляд, с яркими оттенками не стоит перебарщивать, а современные акценты можно было бы немного чаще внедрять в гардероб - умеренно, через детали. Важно сохранять баланс между новизной и сдержанностью», - резюмирует она.