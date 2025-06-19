ФОТО Сексуальность за секунду: что скрывают наряды Каи Каллас по мнению модных экспертов

Бывший премьер-министр Эстонии и нынешняя глава внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Кая Каллас в последнее время привлекла внимание не только политических аналитиков, но и модных критиков. Ее продуманный, элегантный стиль одежды заинтересовал международные СМИ и стал поводом для сравнения с другими известными женщинами-политиками на мировой арене.

Что говорят о стиле Каи Каллас местные эксперты моды? Как в ее одежде отражаются осознание роли, уверенность и политическое послание? Давайте подробнее разберемся, как Каллас стала не только влиятельным политиком, но и настоящей иконой стиля.

Крупнейшая по числу подписчиков ежедневная газета Германии Süddeutsche Zeitung в начале этого года опубликовала статью, в которой стиль Каи Каллас был высоко оценен. Отмечалось, что новая глава внешнеполитического ведомства Еврокомиссии привлекала внимание еще во время своего премьерства в Эстонии - благодаря довольно игривому, по меркам политика, стилю одежды.

«Небольшие пышные рукава здесь, нежный цветочный узор там, плиссированные рукава три четверти на строгом сером платье - а на пресс-конференции с премьер-министром Украины Зеленским - костюм в ярких желтых и синих тонах, дополненный вязаной цветочной брошью. В то время никто не ставил под сомнение ее четкую позицию», - писала газета.

Теперь, занимая новый пост, Кая Каллас привлекает еще больше внимания своим стилем - дипломатическая элита почему-то воспринимает ее политическую решимость как «дерзость», пишет Süddeutsche Zeitung. Впрочем, это давно знакомый сценарий: женщин, которые не только говорят о своей работе, но и действительно хотят ее выполнять, на высоких должностях часто обвиняют во всем - от «тяжелого характера» до «истерик».