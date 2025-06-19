ФОТО Без пафоса и фильтров! Максим Галкин отметил 49-летие на Сейшелах

Шоумен, телеведущий, сатирик и пародист, в последние годы также активно выражающий свою гражданскую позицию, выбрал для празднования место вдали от суеты - солнечные Сейшельские острова.

Максим поделился кратким, но выразительным фото в Instagram, на котором показал себя крупным планом. Без фильтров и фотошопа - как он сам отметил с помощью эмодзи, «таким, какой есть».

Этот жест стал своеобразным ответом на комментарии и слухи по поводу его внешности: Галкин демонстрирует уверенность и спокойствие в возрасте «почти 50», и это вызывает у поклонников только уважение.

В свой день рождения он оказался не в компании шумных гостей, а с родными - детьми, Лизой и Гарри. Вместе они ели мороженое и, как шутливо отметил Максим, отметили по-взрослому с шампанским. Особых торжеств он не устраивал - вместо этого выбрал семейное путешествие.