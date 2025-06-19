Пожилая жительница Тарту потеряла сознание на кладбище: поступок незнакомого человека тронул до глубины души

Мерли объясняет, что в среду ее 76-летняя мать Маре пришла на кладбище Паулусе в Тарту, чтобы привести в порядок могилы своей мамы и брата. Внезапно у пожилой женщины случился приступ, и к ней поспешила на помощь молодая незнакомка.

Именно поэтому Мерли написала благодарственный пост помощнице своей мамы в группе Facebook Märgatud Tartus.

«Мы с мамой хотим поблагодарить молодую женщину, которая отреагировала очень быстро и поспешила на помощь упавшей пожилой женщине - моей маме Маре», - пишет Мерли.

«Мы благодарны от всего сердца!»

В тот день Маре была одна на кладбище и сажала цветы на могиле. Вдруг у нее закружилась голова, она потеряла равновесие и упала, на мгновение потеряв сознание.

«Пожилые люди могут сильно утомиться, ухаживая за могилами: таскают землю, цветы, сажают растения. Человек долго находится в одном положении, с головой вниз», - объясняет Мерли.

Однако молодая женщина, заметившая упавшую издалека, сразу же побежала ей на помощь. «Она не пожалела своего времени, чтобы помочь ровно столько, сколько было нужно - пока мама не почувствовала себя лучше. Предложила пересадить цветы сама и вызвала скорую помощь, но мама решила, что в этом нет необходимости», - рассказывает Мерли.

76-летняя Маре и ее помощница даже начали шутить прямо на кладбище.