Пожилая жительница Тарту потеряла сознание на кладбище: поступок незнакомого человека тронул до глубины души

«Она была рядом, пока мама не почувствовала себя лучше. Даже предложила сама пересадить цветы», - рассказывает в соцсетях жительница Тарту Мерли. В среду ее 76-летняя мама упала на кладбище, убирая могилы, и незнакомая женщина сразу же пришла ей на помощь.
Мерли объясняет, что в среду ее 76-летняя мать Маре пришла на кладбище Паулусе в Тарту, чтобы привести в порядок могилы своей мамы и брата. Внезапно у пожилой женщины случился приступ, и к ней поспешила на помощь молодая незнакомка.
Именно поэтому Мерли написала благодарственный пост помощнице своей мамы в группе Facebook Märgatud Tartus.
«Мы с мамой хотим поблагодарить молодую женщину, которая отреагировала очень быстро и поспешила на помощь упавшей пожилой женщине - моей маме Маре», - пишет Мерли.
«Мы благодарны от всего сердца!»
В тот день Маре была одна на кладбище и сажала цветы на могиле. Вдруг у нее закружилась голова, она потеряла равновесие и упала, на мгновение потеряв сознание.
«Пожилые люди могут сильно утомиться, ухаживая за могилами: таскают землю, цветы, сажают растения. Человек долго находится в одном положении, с головой вниз», - объясняет Мерли.
Однако молодая женщина, заметившая упавшую издалека, сразу же побежала ей на помощь. «Она не пожалела своего времени, чтобы помочь ровно столько, сколько было нужно - пока мама не почувствовала себя лучше. Предложила пересадить цветы сама и вызвала скорую помощь, но мама решила, что в этом нет необходимости», - рассказывает Мерли.
76-летняя Маре и ее помощница даже начали шутить прямо на кладбище.
«Молодая женщина сказала, что некоторым нравится полежать на улице, но, наверное, вы этого не хотели, а мама ответила: “В конце концов, это вполне подходящее место, чтобы уйти в мир иной”», - теперь уже со смехом рассказывает Мерли.
Хотя мама на несколько секунд потеряла сознание, все обошлось - она упала вдали от могильных плит и не ударилась головой о камни.
«Огромное спасибо тебе, если ты читаешь это!» - написала Мерли в посте на Facebook. «Мама очень тронута быстрой помощью и поддержкой! Теперь мы с детьми постараемся вместе с ней делать такие дела», - говорит женщина и призывает другие семьи сопровождать пожилых родственников при наведении порядка на кладбищах: «Идите с ними! Никогда не знаешь, когда случится приступ».
Сейчас у Маре все хорошо, она восстанавливается и все же решила сама закончить посадку цветов. «Но эта история точно сделала ее более осторожной. Впрочем, все хорошо, что хорошо заканчивается. Очень приятно, что рядом оказался такой добрый и сердечный человек, готовый помочь», - говорит ее дочь.