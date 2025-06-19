Жительница Таллинна стала жертвой домогательства на улице: это не невинная шутка!

«Дочь остановилась у края тротуара, услышала за спиной шаги и вдруг почувствовала, как кто-то схватил и трижды сжал ее ягодицы», - рассказывает жительница Таллинна о случившемся с ее дочерью.

Инцидент произошел около 21:20 на улице Весивярава в Таллинне. Девушка заметила, что кто-то идет следом.

«Когда он дотронулся до нее, она закричала и резко обернулась. Молодой человек испугался и убежал», - продолжает мать. Она также опубликовала в соцсетях фото предполагаемого домогателя, сделанное шокированной дочерью.

«Дорогие женщины и все, кому небезразлична безопасность в городе - пожалуйста, будьте внимательны. Случалось ли с кем-то подобное? Узнает ли кто-то молодого человека на фото?» - спрашивает огорченная мать в нескольких группах соцсетей.

«Каждый из нас имеет право свободно и безопасно передвигаться по улицам - без страха и домогательств. Хватание за тело проходящих мимо - это не безобидная "шутка", а форма насилия, которую ни одна девушка или женщина не обязана терпеть».

В беседе с редакцией мать, разместившая предупреждение в соцсетях, отмечает: подобные инциденты оставляют глубокую психологическую травму. «Дочь была в полном шоке от того, что такое вообще возможно. Теперь она боится выходить на улиц», - говорит она.

«Призываем сообщать о случаях домогательства»

Руководитель отдела полиции Кесклинна Лийса Мерекиви отметила, что в полицию пока не поступало заявлений по поводу этого случая или личности подозреваемого.

«Тем не менее мы всегда призываем сообщать о домогательствах. Если существует непосредственная угроза и требуется вмешательство полиции, нужно звонить по номеру 112. В случае отсутствия прямой угрозы можно подать заявление о возможном правонарушении через сайт полиции», - напоминает она.