ГОРОСКОП НА 19 ИЮНЯ У Скорпионов высокий энергетический потенциал, а у Львов сниженная деловая активность

Весы

Незаурядны деловые перспективы дня, у вас появится шанс реализовать многие честолюбивые планы. Найдутся единомышленники, готовые помочь в решении сложных проблем, поддержать ваши идеи и высказать собственные предложения. Решение имущественных вопросов будет связано с трудностями, а вот финансовые проблемы вряд ли будут вас беспокоить.

Отношения с любимым человеком складываются хорошо, одинокие Весы могут рассчитывать на перемены в личной жизни. Не забывайте об осторожности, если отправляетесь в путешествие, и не оставляйте без внимания советы близких. Желательно отказаться от посещения многолюдных мероприятий в свободное время - им стоит предпочесть дружеские встречи в узком кругу.

Скорпион

Высокий энергетический потенциал и активная жизненная позиция позволят Скорпионам выйти победителями из испытаний, которые готовит этот день. Не все будут успевать за вами; старайтесь не упрекать близких в том, что им не по силам то, с чем легко справляетесь вы. Возможны ошибки в расчетах, неудачные покупки; крупных сделок лучше не совершать.

Вам рекомендуется спокойный отдых, занятия, не требующие приложения значительных физических усилий. Очень важно проявить максимум внимания и заботы по отношению к любимому человеку, особенно если в последнее время вы были погружены в профессиональные дела. Нежелательно обсуждать накопившиеся проблемы, касаться болезненных тем - лучше найдите способ порадовать себя и окружающих.

Стрелец