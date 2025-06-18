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ПОСМОТРИ И СРАВНИ В новом музыкальном видео Traffic можно увидеть, как эстонские знаменитости изменились за десять лет

Скриншоты из музыкального видео Traffic.

Любимая эстонская группа Traffic выпустила новую летнюю песню «Me ei lõpeta», написанную Элиасом Тейкари, Фредом Кригером, Стигом Рястой и Валло Кикасом. Видеоклип вдохновлен песней Traffic «Sekundiga», которой этим летом исполнится десять лет.

Музыкальное видео посвящено предыдущему клипу и песне группы Traffic «Sekundiga», которой в этом июле исполняется десять лет. Тогда в видео участвовало много известных эстонских актеров и музыкантов, и при создании нового видео попытались собрать ту же команду снова.

В музыкальном видео «Sekundiga» приняли участие, например, Элина Борн, Лиис Лемсалу, Инес, Маарья-Лийс Илус, Геттер Яани, Ленна, Карл-Эрик Таукар, Орелипойсс, Кристель Ааслайд, Грете Паия, Отт Лепланд, Иво Линна, Таня Михайлова, Лаура Пыльдвере, Уку Сувисте, Кристян Касеару, Мярт Аванди и другие. В видео «Me ei lõpeta» можно встретить многих из тех же лиц, а также новых участников.

«Видео показывает, насколько сильно или, наоборот, мало мы изменились за десять лет - зрителям наверняка будет интересно сравнить, где мы были тогда и где мы сейчас», - сказал Сильвер Лаас в пресс-релизе. Результат получился теплым, веселым и ностальгическим как само лето.

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