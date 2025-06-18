ПОСМОТРИ И СРАВНИ В новом музыкальном видео Traffic можно увидеть, как эстонские знаменитости изменились за десять лет

Музыкальное видео посвящено предыдущему клипу и песне группы Traffic «Sekundiga», которой в этом июле исполняется десять лет. Тогда в видео участвовало много известных эстонских актеров и музыкантов, и при создании нового видео попытались собрать ту же команду снова.

В музыкальном видео «Sekundiga» приняли участие, например, Элина Борн, Лиис Лемсалу, Инес, Маарья-Лийс Илус, Геттер Яани, Ленна, Карл-Эрик Таукар, Орелипойсс, Кристель Ааслайд, Грете Паия, Отт Лепланд, Иво Линна, Таня Михайлова, Лаура Пыльдвере, Уку Сувисте, Кристян Касеару, Мярт Аванди и другие. В видео «Me ei lõpeta» можно встретить многих из тех же лиц, а также новых участников.