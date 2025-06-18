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ВОЛШЕБНЫЕ КАДРЫ «У меня муж, который готов жениться на мне дважды». Биргит и Индрек Саррап отпраздновали годовщину свадьбы по-особенному

Биргит и Индрек Саррап.

В марте любимая пара музыкантов Биргит и Индрек Саррап отметили десять лет брака. Этот важный и теплый юбилей они недавно отпраздновали в кругу друзей и близких на праздничном вечере. Биргит поделилась фотографиями с этого прекрасного дня в социальных сетях.

Любимая пара музыкантов Индрек и Биргит Саррап женаты уже десять лет. 15 марта они отметили эту важную дату, которую изначально отпраздновали в теплой атмосфере и под солнечными лучами Таиланда, в том самом месте, где десять лет назад дали друг другу свадебные обещания.

«Поздравляю, дорогой! Десять лет брака пролетели в мгновение ока!» - написала Биргит в марте в социальных сетях, делясь своей радостью и любовью вместе, а также прекрасными фотографиями с экзотического путешествия по случаю годовщины свадьбы.

Теперь, в июне, пара захотела отпраздновать свою большую любовь на родине и организовала грандиозную вечеринку, на которую были приглашены друзья и близкие. Вечеринка прошла в теплой и душевной атмосфере. Прекрасный вечер прошел под хорошую музыку и радостный смех.

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