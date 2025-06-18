ВОЛШЕБНЫЕ КАДРЫ «У меня муж, который готов жениться на мне дважды». Биргит и Индрек Саррап отпраздновали годовщину свадьбы по-особенному

В марте любимая пара музыкантов Биргит и Индрек Саррап отметили десять лет брака. Этот важный и теплый юбилей они недавно отпраздновали в кругу друзей и близких на праздничном вечере. Биргит поделилась фотографиями с этого прекрасного дня в социальных сетях.
Любимая пара музыкантов Индрек и Биргит Саррап женаты уже десять лет. 15 марта они отметили эту важную дату, которую изначально отпраздновали в теплой атмосфере и под солнечными лучами Таиланда, в том самом месте, где десять лет назад дали друг другу свадебные обещания.