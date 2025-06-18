ВОЛШЕБНЫЕ КАДРЫ «У меня муж, который готов жениться на мне дважды». Биргит и Индрек Саррап отпраздновали годовщину свадьбы по-особенному

Любимая пара музыкантов Индрек и Биргит Саррап женаты уже десять лет. 15 марта они отметили эту важную дату, которую изначально отпраздновали в теплой атмосфере и под солнечными лучами Таиланда, в том самом месте, где десять лет назад дали друг другу свадебные обещания.

«Поздравляю, дорогой! Десять лет брака пролетели в мгновение ока!» - написала Биргит в марте в социальных сетях, делясь своей радостью и любовью вместе, а также прекрасными фотографиями с экзотического путешествия по случаю годовщины свадьбы.



Теперь, в июне, пара захотела отпраздновать свою большую любовь на родине и организовала грандиозную вечеринку, на которую были приглашены друзья и близкие. Вечеринка прошла в теплой и душевной атмосфере. Прекрасный вечер прошел под хорошую музыку и радостный смех.