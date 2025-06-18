Скандал в соцсетях социал-демократов заслуживает внимания. Журналист Eesti Ekspress Мартин Лайне: «Со мной это не согласовывали, мне это не нравится!»

Социал-демократическая партия (SDE) оказалась в центре внимания после того, как на ее официальных страницах в социальных сетях: в Facebook и Instagram - появился проплаченный рекламный пост. Его содержанием был скриншот новости из Äripäev, на котором были видны заголовок статьи и имя ее автора.