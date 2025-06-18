Что значит, если кот во время игры пинает вас задними лапами: о чем он хочет «сказать»

Если у вас есть кот или кошка, вы точно знаете, какими разнообразными могут быть игры с шерстяным любимцем. Причем, часто лучшей игрушкой животное считает ваши руки - их можно кусать, облизывать и царапать. Узнайте, что значит, если кошка пинается задними лапами и о чем это может свидетельствовать.

Почему кошки пинаются задними лапами: причины

Каждый любитель представителей породы кошачьих знает, что устоять перед грацией и притягательностью котика невозможно - хочется его обнимать и гладить постоянно. Однако те, кто решается поиграть с котом, часто выходят из поединка с царапинами, особенно если кошка задействует все четыре лапы. И даже если вы самый лучший хозяин в мире, то все равно можете начать спрашивать у знакомых: «Почему мой кот кусает меня и пинает задними лапами?», а в ответ слышать лишь догадки. На самом деле, причин целых четыре.

Защита личных границ