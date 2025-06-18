ЖЕСТОКИЙ КОНЕЦ ЛЮБОВНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА Подросток убил свою мать из-за любви к отчиму

Меган Занелла жила вместе с матерью и отцом в небольшом городке недалеко от Огайо. Это было по-настоящему идиллическое место, которое местные жители описывали как идеальное для создания семьи и воспитания детей.

Отец семьи, Кевин, работал водителем грузовика, а мама Меган, Лиза Кноефел, была социальным работником в отделении, занимающемся помощью молодежи, пострадавшей от сексуального насилия. Благодаря своей работе Лиза была готова предоставить дом детям с трудным прошлым, поэтому семья время от времени выступала в роли приемной семьи.

В какой-то момент к ним приехала жить 16-летняя Сабрина Зунич. Прошло немного времени с ее приезда, как между девушкой и отцом семейства Кевином завязались любовные отношения, которые развивались с бешеной скоростью. Вскоре Сабрина и Кевин начали строить планы, как избавиться от Лизы. Например, они обсуждали возможность убить женщину и инсценировать это либо как убийство в ходе ограбления, либо создать впечатление, что кто-то намеренно заказал ее убийство.

Тогда 42-летний Кевин убедил Сабрину взять на себя убийство Лизы. Мужчина уверял, что максимальное наказание, которое ей грозит - 25 лет тюрьмы. Когда это не подействовало, Кевин пригрозил покончить с собой, если Сабрина не убьет Лизу.