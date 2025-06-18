ЖЕСТОКИЙ КОНЕЦ ЛЮБОВНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА Подросток убил свою мать из-за любви к отчиму

Меган Занелла как раз спала, когда услышала с нижнего этажа дома душераздирающий крик. То, что она там увидела, она никогда не забудет - ее сводная сестра напала с ножом на их мать. В передаче Duo 5 «Секс и убийство» рассказывается история одной семьи с особенно жестким финалом.
Меган Занелла жила вместе с матерью и отцом в небольшом городке недалеко от Огайо. Это было по-настоящему идиллическое место, которое местные жители описывали как идеальное для создания семьи и воспитания детей.
Отец семьи, Кевин, работал водителем грузовика, а мама Меган, Лиза Кноефел, была социальным работником в отделении, занимающемся помощью молодежи, пострадавшей от сексуального насилия. Благодаря своей работе Лиза была готова предоставить дом детям с трудным прошлым, поэтому семья время от времени выступала в роли приемной семьи.
В какой-то момент к ним приехала жить 16-летняя Сабрина Зунич. Прошло немного времени с ее приезда, как между девушкой и отцом семейства Кевином завязались любовные отношения, которые развивались с бешеной скоростью. Вскоре Сабрина и Кевин начали строить планы, как избавиться от Лизы. Например, они обсуждали возможность убить женщину и инсценировать это либо как убийство в ходе ограбления, либо создать впечатление, что кто-то намеренно заказал ее убийство.
Тогда 42-летний Кевин убедил Сабрину взять на себя убийство Лизы. Мужчина уверял, что максимальное наказание, которое ей грозит - 25 лет тюрьмы. Когда это не подействовало, Кевин пригрозил покончить с собой, если Сабрина не убьет Лизу.
Причина, по которой Кевин хотел избавиться от женщины, была проста: страховка жизни Лизы составляла 750 000 долларов, и мужчина хотел заполучить эти деньги себе. Кроме того, он опасался, что при разводе их младшая дочь, тогда трехлетняя, останется под опекой матери.
Примерно за месяц до убийства Лизы, Сабрина угрожала Меган, дочери семьи. «Мы были на кухне, и вдруг она направила на меня нож. После этого я поняла, что что-то не так», - сказала Меган.
В тот роковой ноябрьский вечер Сабрина решила зайти в спальню Лизы и нанести ей ножевые ранения. Меган услышала крики матери и побежала на нижний этаж. То, что она увидела там, было ужасно. Она пыталась остановить Сабрину, но, к сожалению, было слишком поздно.
На теле Лизы нашли около 200 ножевых ранений, и, по заключению судебно-медицинской экспертизы, это крайне жестокое нападение перед смертью причинило ей страшные мучения.
Какие подробности вскрылись, когда Сабрина спустя полгода решила полностью признать свою вину? Какое наказание получил Кевин?
Об этом вы узнаете из документальной передачи Duo 5 «Секс и убийство: Семейный любовный треугольник» в четверг в 22:55. Повтор в пятницу в 18:00.