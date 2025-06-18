Эстонская светская львица, которая стремится стать юристом и министром, насмехается над штрафами за парковку: я все равно не буду их оплачивать!

Бригитте Сюзанне Хунт в своих сторис в Instagram делится мыслями, которые у многих вызывают недоумение. Она признается, что не платит штрафы за парковку, а затем извиняется за свои слова, подчеркивая, что вовсе не призывает других к нарушению правил дорожного движения. «На самом деле, я этим совсем не горжусь», - говорит она в своем ироничном высказывании.
В редакцию Elu24 поступила наводка от читателя, который выражает недоумение с какой целью Бригитта Сюзанна Хунт в своих сторис в Instagram рассказывает о том, что у нее нет привычки платить штрафы за парковку,а, по ее словам, «просто собирает их»?