Эстонская светская львица, которая стремится стать юристом и министром, насмехается над штрафами за парковку: я все равно не буду их оплачивать!

Бригитте Сюзанне Хунт в своих сторис в Instagram делится мыслями, которые у многих вызывают недоумение. Она признается, что не платит штрафы за парковку, а затем извиняется за свои слова, подчеркивая, что вовсе не призывает других к нарушению правил дорожного движения. «На самом деле, я этим совсем не горжусь», - говорит она в своем ироничном высказывании.