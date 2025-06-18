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Ср, 18.06.2025
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Эстонская светская львица, которая стремится стать юристом и министром, насмехается над штрафами за парковку: я все равно не буду их оплачивать!

Бригитте Сюзанне Хунт.

Бригитте Сюзанне Хунт в своих сторис в Instagram делится мыслями, которые у многих вызывают недоумение. Она признается, что не платит штрафы за парковку, а затем извиняется за свои слова, подчеркивая, что вовсе не призывает других к нарушению правил дорожного движения. «На самом деле, я этим совсем не горжусь», - говорит она в своем ироничном высказывании.

В редакцию Elu24 поступила наводка от читателя, который выражает недоумение с какой целью Бригитта Сюзанна Хунт в своих сторис в Instagram рассказывает о том, что у нее нет привычки платить штрафы за парковку,а, по ее словам, «просто собирает их»?

Прошлым летом изучающая юриспруденцию Бригитта Сюзанна Хунт поделилась со своими подписчиками, что у нее есть две профессии мечты. «С одной стороны, я хочу стать адвокатом, а с другой - моя большая мечта стать министром образования», - сказала она в одном из своих сторис в Instagram.

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