Том Круз получит первый «Оскар» за свою почти 45-летнюю карьеру: за что именно наградят актера

Том Круз получит специальную награду. Американская киноакадемия уже объяснила, почему актеру вручат «Оскар». Кстати, вместе с ним награду получат и другие знаменитости, передает TCH.
Знаменитость почти 40 лет своей жизни посвятил кинокарьере. Звезда Голливуда был трижды номинирован на «Оскар», однако желанную статуэтку тогда так и не получил. Однако Американская киноакадемия все же отметила достижения Тома Круза. Актеру вручат его первую статуэтку.
Произойдет это на Governors Awards 16 ноября. В частности, на мероприятии вручают «Оскары», присуждаемые Советом директоров Академии. Том Круз получит награду за значительный вклад в киноиндустрию.
«Том Круз своей невероятной преданностью кинематографу, поддержкой кинотеатров и каскадерского сообщества вдохновляет нас всех. Он стал решительным защитником кинотеатрального опыта, особенно поддерживая индустрию в сложные времена пандемии COVID-19. Он глубоко предан своей профессии, выполняя все трюки самостоятельно», - говорится в сообщении Киноакадемии.
Вместе с Томом Крузом «Оскар» получат хореограф и актриса Дебби Аллен, исполнительница Долли Партон и художник-постановщик Винн Томас.