Том Круз получит первый «Оскар» за свою почти 45-летнюю карьеру: за что именно наградят актера

Знаменитость почти 40 лет своей жизни посвятил кинокарьере. Звезда Голливуда был трижды номинирован на «Оскар», однако желанную статуэтку тогда так и не получил. Однако Американская киноакадемия все же отметила достижения Тома Круза. Актеру вручат его первую статуэтку.

Произойдет это на Governors Awards 16 ноября. В частности, на мероприятии вручают «Оскары», присуждаемые Советом директоров Академии. Том Круз получит награду за значительный вклад в киноиндустрию.

«Том Круз своей невероятной преданностью кинематографу, поддержкой кинотеатров и каскадерского сообщества вдохновляет нас всех. Он стал решительным защитником кинотеатрального опыта, особенно поддерживая индустрию в сложные времена пандемии COVID-19. Он глубоко предан своей профессии, выполняя все трюки самостоятельно», - говорится в сообщении Киноакадемии.