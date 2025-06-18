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ФОТО И ВИДЕО Новая летняя улица Uus Aia не впечатляет горожан: ну правда, просто отдохните и расслабьтесь!

Летняя улица Aia.

«Это место, которое раньше служило прибежищем для пьяниц, теперь превратилось в зону отдыха, но при этом появились и места для справления нужды!» - не стесняются высказываться жители города, говоря о Летней улице Aia. Даже руководитель отдела по окружающей среде и коммунальному хозяйству Таллина признает, что к ним поступают жалобы на то, что территория используется не по назначению - на скамейках ночуют, и вокруг все завалено мусором. «Мы внимательно следим за ситуацией и при необходимости увеличим регулярность уборки», - заверяют они.

Лишь несколько дней назад писали о том, как в центре Таллина улицу Aia превратили в летнюю пешеходную зону, установив настольные игры и обустроив зоны отдыха из переработанной городской мебели.

Затем Postimees сообщил, что эта летняя улица появилась благодаря совместным усилиям города Таллинна и местных жителей. По результатам опроса, проведенного в прошлом году, стало понятно, что на улице Aia хотят больше возможностей для отдыха и наслаждения природой, искусством и культурой. Многие участники отметили, что улица перегружена автомобилями, из-за чего пешеходам и велосипедистам сложно передвигаться. Было решено, что летом улица должна стать местом встречи, где можно комфортно и безопасно отдыхать в зеленой зоне.

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