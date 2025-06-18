ФОТО И ВИДЕО Новая летняя улица Uus Aia не впечатляет горожан: ну правда, просто отдохните и расслабьтесь!

«Это место, которое раньше служило прибежищем для пьяниц, теперь превратилось в зону отдыха, но при этом появились и места для справления нужды!» - не стесняются высказываться жители города, говоря о Летней улице Aia. Даже руководитель отдела по окружающей среде и коммунальному хозяйству Таллина признает, что к ним поступают жалобы на то, что территория используется не по назначению - на скамейках ночуют, и вокруг все завалено мусором. «Мы внимательно следим за ситуацией и при необходимости увеличим регулярность уборки», - заверяют они.