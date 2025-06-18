ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ СНИМКИ Хелле-Мооника и Март Хельме отметили 30-летие свадьбы: вот это была поездка!

«Для нас 30 лет как один день, а один день как 30 лет!» - пишет Хелле-Мооника в публикации в соцсетях. «Этот один день был таким же чудесным, как и все 30 лет - все те 30 раз по 365 дней, прожитых вместе. Одним словом: вот это была поездка! Если говорить словами классиков!»

Значимый день отпраздновали как с коллегами, так и в тесном семейном кругу за ужином. «Мы заключили брак в московском посольстве, где нашими гостями и участниками праздника были сотрудники посольства и коллеги. 30-летие свадьбы вновь отметили с коллегами, на этот раз в парламентской группе EKRE. Вечером чутка отпраздновали и вдвоем, в ресторане Bruxx в квартале Ротерманни», - поделилась она.

«Позже мы поняли, что это тоже было символично - ресторан бельгийской кухни явно напоминал нам о нашем медовом месяце в Брюсселе, который тогда был совсем другим, чем сейчас...Однако выбор этого места был случайным, и лишь позже мы осознали, что именно поэтому все сложилось идеально. Все так, как должно быть - 30 лет вместе. И сегодня тоже.»

Несколько лет назад, отмечая годовщину свадьбы, Мооника отметила, что секрет долгого брака - это общение.