ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ СНИМКИ Хелле-Мооника и Март Хельме отметили 30-летие свадьбы: вот это была поездка!

Хелле-Мооника и Март Хельме отпраздновали 30-летие совместной жизни! В своем посте в соцсетях Хелле-Моника с теплотой отметила: «30 лет назад все было так, как должно быть, и сегодня - так же!»
«Для нас 30 лет как один день, а один день как 30 лет!» - пишет Хелле-Мооника в публикации в соцсетях. «Этот один день был таким же чудесным, как и все 30 лет - все те 30 раз по 365 дней, прожитых вместе. Одним словом: вот это была поездка! Если говорить словами классиков!»
Значимый день отпраздновали как с коллегами, так и в тесном семейном кругу за ужином. «Мы заключили брак в московском посольстве, где нашими гостями и участниками праздника были сотрудники посольства и коллеги. 30-летие свадьбы вновь отметили с коллегами, на этот раз в парламентской группе EKRE. Вечером чутка отпраздновали и вдвоем, в ресторане Bruxx в квартале Ротерманни», - поделилась она.
«Позже мы поняли, что это тоже было символично - ресторан бельгийской кухни явно напоминал нам о нашем медовом месяце в Брюсселе, который тогда был совсем другим, чем сейчас...Однако выбор этого места был случайным, и лишь позже мы осознали, что именно поэтому все сложилось идеально. Все так, как должно быть - 30 лет вместе. И сегодня тоже.»
Несколько лет назад, отмечая годовщину свадьбы, Мооника отметила, что секрет долгого брака - это общение.
«Говорить, говорить и еще раз говорить», - тогда подчеркнула она, добавив, что универсального рецепта любви не существует и все со временем меняется. «У нас почти нет таких моментов молчания. Мы понимаем: если после сказанного другой человек замолчит, нужно сразу спросить - что случилось. Самое худшее, когда люди перестают общаться и замыкаются в себе. Тогда начинается отчуждение».