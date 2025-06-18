Как стресс может повысить риск возникновения инсульта и заболеваний сердца: научный взгляд

Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, повышенная активность миндалевидного тела в мозге (амигдалы) - центра, который отвечает за обработку стресса, напрямую связана с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и инфаркт.

Издание The Science Explorer рассказало, как именно стресс «атакует» сердце, что об этом говорят ученые и как можно защитить не только эмоциональное, но и физическое здоровье.

Стресс начинается в мозгу, но там не заканчивается

Повышенная активность амигдалы у людей коррелирует с:

более активной работой костного мозга (который вырабатывает лейкоциты - белые кровяные клетки),

повышенным воспалением в сосудах,

и, наконец, с повышенным риском сердечных приступов, инсульта и других сердечно-сосудистых событий.

Хронический стресс «включает» биологическую цепную реакцию: активированная амигдала посылает сигналы в костный мозг, это приводит к чрезмерной выработке белых кровяных клеток. Эти клетки, в свою очередь, запускают воспалительные процессы в артериях, вызывают образование бляшек и сужение сосудов, которые могут привести к серьезным осложнениям.

Почему это особенно важно для женщин

Женщины, особенно в возрасте 30-50 лет, часто подвержены хронической психологической нагрузке: баланс между работой, детьми, домашними делами, забота о пожилых родителях, а также собственные амбиции. Часто стресс игнорируется или воспринимается как «нормальная часть жизни». Однако он может быть скрытым врагом вашего сердца.