Совет эксперта: как рассказать детям о влиянии фотографий в интернете

Молодым людям с небольшим жизненным опытом бывает сложно понять, что все сделанные в цифровом мире решения остаются там навсегда. Поэтому многие родители задаются вопросом: как помочь ребенку разобраться, что можно публиковать, а что - лучше не стоит?

Координатор проекта «В интернете с умом» Малле Халлимяэ из Союза защиты детей подчеркивает, что привычки безопасного цифрового поведения начинаются с открытого общения в семье. Но как к этому прийти?

Проявляй искренний интерес

Обсуждайте с ребенком темы цифрового мира, интересуйтесь, какими приложениями он пользуется, какой контент смотрит и с кем им делится. Проявляйте искренний интерес - это может приятно удивить вас, ведь цифровой мир быстро меняется, и дети осваивают его быстрее взрослых. Открытый диалог и вовлеченность родителей помогают создать доверие, делают разговоры о правилах проще, а ребенок будет чувствовать себя увереннее и не бояться просить о помощь, если возникнут проблемы.

Объясни, что значит «интернет не забывает»

Приведи пример: фото или видео, которое сегодня кажется смешным, завтра может вызвать смущение или привести к неприятным последствиям. Напомни, что даже если пост удалить, кто-то мог уже сохранить его или переслать другим. Сравни эту ситуацию с реальной жизнью: согласился бы ребенок, чтобы его фото красовалось на стене школы?

Разбирайте вопрос, опираясь на реальные примеры