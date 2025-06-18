Совет эксперта: как рассказать детям о влиянии фотографий в интернете

Современные дети растут в цифровом мире и, скорее всего, проводят там большую часть своих летних каникул. В их карманах - смартфоны, с помощью которых можно мгновенно запечатлеть любой приятный момент и поделиться им с сотнями или даже тысячами людей. Это приносит много радости, открывает новые возможности для общения и развития творчества, но вместе с этим приходит и ответственность.
Молодым людям с небольшим жизненным опытом бывает сложно понять, что все сделанные в цифровом мире решения остаются там навсегда. Поэтому многие родители задаются вопросом: как помочь ребенку разобраться, что можно публиковать, а что - лучше не стоит?
Координатор проекта «В интернете с умом» Малле Халлимяэ из Союза защиты детей подчеркивает, что привычки безопасного цифрового поведения начинаются с открытого общения в семье. Но как к этому прийти?
Проявляй искренний интерес
Обсуждайте с ребенком темы цифрового мира, интересуйтесь, какими приложениями он пользуется, какой контент смотрит и с кем им делится. Проявляйте искренний интерес - это может приятно удивить вас, ведь цифровой мир быстро меняется, и дети осваивают его быстрее взрослых. Открытый диалог и вовлеченность родителей помогают создать доверие, делают разговоры о правилах проще, а ребенок будет чувствовать себя увереннее и не бояться просить о помощь, если возникнут проблемы.
Объясни, что значит «интернет не забывает»
Приведи пример: фото или видео, которое сегодня кажется смешным, завтра может вызвать смущение или привести к неприятным последствиям. Напомни, что даже если пост удалить, кто-то мог уже сохранить его или переслать другим. Сравни эту ситуацию с реальной жизнью: согласился бы ребенок, чтобы его фото красовалось на стене школы?
Разбирайте вопрос, опираясь на реальные примеры
Вместо конкретных приказов или запретов постарайся в разговоре с ребенком прийти к общему пониманию того, что правильно, а что - нет. С детьми можно обсуждать важные вопросы цифрового мира как в игровой форме, так и просто в ходе беседы. Начни разговор, например, с вопроса, что он думает по поводу:
· Можно ли делиться фотографией друга без его разрешения?
· Стоит ли делиться фото или видео, где кто-то может почувствовать себя некомфортно?
· Уместно ли выкладывать фотографии в школьной форме или на территории школы?
· Когда публикация фото или видео может быть противозаконной?
Такой разговор помогает ребенку понять, о чем стоит подумать и что помнить перед тем, как сделать и опубликовать фотографию.
Создавайте правила вместе
Обсудите вместе, какой контент, с кем и когда уместнее всего делиться. Совместно принятые решения ребенку легче понять и соблюдать. По желанию вы можете составить игровой чек-лист для контроля:
· Проявляет ли эта публикация доброжелательность и хорошие намерения?
· Все ли люди на фотографии знают, что ее будут публиковать?
· Может ли это причинить кому-то боль или вызвать смущение?
· Я бы поделился(-лась) этим фото с бабушкой?
Поговорите о способах обратиться за помощью до того, как она станет необходимой.
Даже если ребенок сам ведет себя в интернете осторожно, другие могут поступать иначе. Главное, чтобы ребенок понимал: просить помощи всегда правильно, и для любой ситуации найдется решение, даже если ему кажется, что выхода нет.
Объясни ребенку, какие шаги вы можете предпринять вместе, если его фото или видео были опубликованы без его согласия. Обсуждение последствий поможет ребенку лучше понять, почему так важно защищать свою и чужую приватность.
Что делать, если вы обнаружили, что фотография ребенка была опубликована без его ведома:
· Попросите удалить публикацию: вежливо обратитесь к автору и попросите удалить содержимое. Часто этого бывает достаточно.
· Сделайте скриншот как доказательство для дальнейшего общения со школой или полицией.
· Сообщите о нарушении на платформе соцсети. С помощью кнопки «Пожаловаться/Report» можно отправить жалобу, чтобы публикацию удалили.
· Важно, чтобы ни один ребёнок не оставался со своей проблемой один. За поддержкой можно обратиться в службу детской помощи по телефону 116111 или через чат на сайте www.lasteabi.ee. Помощь также оказывают интернет-полицейские (контакты доступны по ссылке: https://www.politsei.ee/et/veebipolitseinikud)
Открытое общение - лучшая защита
Дети не должны справляться с рисками цифрового мира в одиночку. Если мы открыто говорим с ними об ответственном использовании интернета и устройств, обсуждаем возможные опасности, поддерживаем их и при необходимости ищем решения вместе - они вырастают осознанными и заботливыми пользователями цифровых технологий.
Круглосуточную помощь и поддержку можно получить по телефону Детской службы - 116111.