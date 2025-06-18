ВИДЕО У заведения быстрого питания на улице Виру разгорелся серьезный конфликт: потребовалось вмешательство полиции

Во вторник, 17 июня, незадолго до 20:00, читатель Elu24 прислал видео, снятое на мобильный телефон, с инцидентом, который произошел перед кебаб-баром Viru по адресу Виру 17 и чуть не перерос в крупную драку. На видео видно, как молодые люди, стоящие у бара, громко спорят и кричат как друг на друга, так и на сотрудников заведения. В какой-то момент прибывает полиция, которая пытается выяснить обстоятельства произошедшего, общаясь с присутствующими.