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ДРАМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ «Ребенка вырвало по возвращении из сада». Родители из Пярну подозревают пищевое отравление, город настаивает, что это вирус

Перевод: Влада Лаевалинд
Кадры детсадовской еды в Пярну.

Недовольство по поводу питания в детских садах Пярну не утихает, и теперь некоторые родители утверждают, что самые маленькие члены семьи получили пищевое отравление из-за еды, предлагаемой в садике. По словам советника города  по вопросам медиа, сейчас в детских садах распространяется кишечный вирус. «Это точно не из-за нашей еды», – прокомментировал представитель фирмы, предлагающей питание.

В начале июня в Пярну разгорелся скандал: родители выражали недовольство, когда вместо поваров, которые раньше готовили еду непосредственно в детских садах, организацию питания взяла на себя фирма Baltic Restaurants Estonia.

На проведенной вчера пресс-конференции, посвященной проблеме питания в детских садах Пярну, городские власти извинились перед родителями, однако заявили, что правильнее продолжать готовить еду для малышей на центральной кухне. Родители же ждут другого решения проблемы.

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