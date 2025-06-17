ДРАМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ «Ребенка вырвало по возвращении из сада». Родители из Пярну подозревают пищевое отравление, город настаивает, что это вирус

Недовольство по поводу питания в детских садах Пярну не утихает, и теперь некоторые родители утверждают, что самые маленькие члены семьи получили пищевое отравление из-за еды, предлагаемой в садике. По словам советника города по вопросам медиа, сейчас в детских садах распространяется кишечный вирус. «Это точно не из-за нашей еды», – прокомментировал представитель фирмы, предлагающей питание.