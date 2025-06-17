СПАСИБО, БАНК! Актриса и комик из Эстонии приобрели первое общее жилье

Кристель Ааслайд (35) и ее партнер Маттиас Наан (38), которые ранее жили в съемных квартирах, сообщили в соцсетях, что теперь стали владельцами собственного жилья. С помощью банка, разумеется. «Спасибо банку, что дал кредит! Чертовски дорогие ключи», – прокомментировала Ааслайд.

Портал Elu24 попытался связаться с Кристель Ааслайд, чтобы узнать о первых впечатлениях пары и их пути к покупке именно этого жилья, однако на данный момент она оказалась недоступна. При возможности мы добавим ее комментарии позже.