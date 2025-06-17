ФОТО Эстонский терапевт гламурно отмечает день рождения под жарким солнцем: «Чувствую огромное желание жить»

Известная ментор, обучающая любви к себе и сексуальности, терапевт по массажу Yoni, а также инструктор активных медитаций OSHO Лаура Валк отмечает свой 27-й день рождения по-настоящему гламурно в кругу самых близких.

Фото: Erakogu

Дело в том, что Лаура сбежала от холодной эстонской погоды в испанский город Марбелья, где отмечает день рождения уже второй год подряд. «В этом году я снова встречаю свой день рождения, наслаждаясь солнцем Марбельи, а вечером отмечаю в ресторане. Мне невероятно повезло с людьми, которые всегда делают этот день таким особенным для меня! Я очень благодарна им за это», – сказала она.



В новый год с новой энергией



Валк рассказала редакции о своих размышлениях о прошедшем году и планах на будущее. По ее словам, последний год был особенно насыщен уроками и помог ей вырасти как личности.

«Прошедший год изменил меня. Думаю, я стала глубже как человек. Благодаря разным событиям я еще лучше узнала себя. Теперь я яснее вижу, что мне нужно, чего я хочу и куда ведет мой путь», – призналась именинница.

Лаура подчеркивает, что сейчас испытывает особую радость и вдохновение. «Я очень-очень радуюсь жизни и ощущаю огромное желание жить: создавать для себя и своей семьи такую жизнь, которая сделает нас счастливыми», – сказала она с искренней благодарностью.

Хотя точных целей на будущее она не раскрывает, намекает, что ее ожидает захватывающее время. «Я чувствую, что нахожусь на правильном пути и готова принять все, что приготовила для меня жизнь», – сказала Валк.