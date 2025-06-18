ФОТО Дыня с сюрпризом: то, что обнаружила жительница Эстонии внутри плода, повергло некоторых в шок

На прошлой неделе в группе «Ищу совета (Эстония)» в Facebook появился интригующий пост о загадочной находке в дыне. «Купила, а там такое. Подскажите, что это? Такую дыню вообще можно есть?​» - задается вопросом пользовательница и публикует жуткие фото.

Скриншот публикации в Facebook-группе «Ищу совета (Эстония)». Фото: Kuvatõmmis/Facebook

В комментариях члены группы сразу же стали делиться своими предположениями.

«Семечки, наверное», - пишет одна из пользовательниц. «Семена прорастают!» - комментирует другая. «Видать долго лежала. Прорастают детки», - предполагает член группы. «Похоже на чей-то зуб с кариесом», - отмечает еще один.

Пока часть комментаторов не советует автору поста есть такой плод, другие уверены: опасности нет.

«Кто бы не отложил личинки в дыню, человеку они явно не опасны: питающиеся растительностью нам биологически не конкуренты. Вот в мясе такое - безусловный признак непригодности в пищу»; «А что с ней не так? Отрезать испорченное и все дела»; «На овощах или фруктах, в отличие от хлеба, можно подобное просто отрезать, а остальное есть».

А что думает по поводу такой странной детали в дыне Департамент сельского хозяйства и продовольствия?

Изучив фото дыни, руководитель отдела продовольствия Департамента сельского хозяйства и продовольствия Трийну Аллика предположила: «Вероятно, во время роста плода некое инородное тело попало через кожуру, сломалось и осталось в мякоти. Растение попыталось залечить повреждение, на что указывает кожура, которая в этом месте покрылась пробковым слоем».