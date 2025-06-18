ДЕНЬ И НОЧЬ Сестра Греты Тунберг шокирует броской внешностью

Беата занимает неопределенную политическую позицию. Однако ее семья известна своими антиизраильскими взглядами - по крайней мере, они передались старшей сестре Грете. Мать Малена критиковала участие Израиля в Евровидении 2024 года, проходившем в Швеции. В результате Шведский комитет по борьбе с антисемитизмом (SKMA), членом которого она была, удалил ее с сайта.

Беата стала жертвой нападок из-за своей сестры

Жизнь молодой шведки Беаты была непростой. У младшей сестры Греты диагностирован СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). В детстве ее из-за этого дразнили. Активизм старшей сестры также сделал ее уязвимой. «Ей было 13 лет, и ее систематически дразнили, угрожали и преследовали, - когда-то рассказала Грета шведским СМИ. - Люди, которые посылают мне угрозы и слова ненависти, делают это всей семье - в том числе и ей».