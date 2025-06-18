ДЕНЬ И НОЧЬ Сестра Греты Тунберг шокирует броской внешностью

Хотя скандально известная активистка Грета Тунберг выступает против Израиля, облаченная в экологичную одежду, ее сестра Беата Тунберг делает ставку на яркий образ и откровенные наряды. 19-летняя шведка, известная под сценическим именем BEA, стремительно набирает популярность как поп-звезда на родине.
Беата - младшая сестра Греты Тунберг, и они вместе росли в Стокгольме. Их отец, 56-летний Сванте, - кинопродюсер, а мать, 54-летняя Малена Эрнман, - оперная певица. Дедушка Беаты также был известным шведским актером. Как отмечает Bild, творческая карьера у девушки буквально в крови.
Беата делает первые шаги в музыке
Когда летом 2018 года Грета основала движение «Пятницы ради будущего» (Fridays For Future), Беата также присоединилась к школьной забастовке в защиту климата. Тогда она выглядела как обычная девочка - с естественными волосами и скромной одеждой. На старых фото и видео она очень напоминает свою знаменитую сестру.
Но за последние годы стиль Беаты полностью изменился. Теперь она обесцветила волосы и подчеркивает свои формы в соцсетях. Полностью преобразившись, Беа Эрнман начинает карьеру поп-певицы и радует 12 800 подписчиков в Instagram своими откровенными публикациями.
Начинает певческую карьеру она по стопам матери. Малена Тунберг представляла Швецию на Евровидении 2009 года с песней La Voix, но заняла лишь 21-е место.
Беата теперь использует в качестве сценического имени свою фамилию Эрнман - вероятно, чтобы не ассоциироваться со своей сестрой и ее скандальной позицией.
Беата занимает неопределенную политическую позицию. Однако ее семья известна своими антиизраильскими взглядами - по крайней мере, они передались старшей сестре Грете. Мать Малена критиковала участие Израиля в Евровидении 2024 года, проходившем в Швеции. В результате Шведский комитет по борьбе с антисемитизмом (SKMA), членом которого она была, удалил ее с сайта.
Беата стала жертвой нападок из-за своей сестры
Жизнь молодой шведки Беаты была непростой. У младшей сестры Греты диагностирован СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). В детстве ее из-за этого дразнили. Активизм старшей сестры также сделал ее уязвимой. «Ей было 13 лет, и ее систематически дразнили, угрожали и преследовали, - когда-то рассказала Грета шведским СМИ. - Люди, которые посылают мне угрозы и слова ненависти, делают это всей семье - в том числе и ей».
Эти тяжелые детские переживания оставили глубокий след в душе Беаты. «Мой голос родился из боли», - сказала она после одного из выступлений, по данным британской газеты Daily Mail. И ее голос действительно впечатляет: в 13 лет она выступила в шведском телешоу Bingolotto с песней Bara Du Vill. В конце 2020 года она исполнила роль легендарной певицы Эдит Пиаф в мюзикле. BEA поет на французском и шведском языках и сама пишет большинство своих песен.