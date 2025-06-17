ВИДЕО Стало известно, когда Пугачева и Галкин приедут в страны Балтии

Артистка рассказала журналу: «Они приедут в Латвию в июне, после Лиго. В этом году у Максима будут концерты в Латвии. Они оба, как и в другие годы, будут гостями моего фестиваля. И я, и другие очень рады их присутствию на Laima Rendezvous».