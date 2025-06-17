На Сердючку пожаловались за песни на русском на концерте в Киеве. Равнодушных нет

Креминь заявил, что обратился в полицию, а организаторы мероприятия взяты под особый контроль.

«Мы не допустим, чтобы в украинской столице под прикрытием "развлечений" снова делали нормой языковое присутствие государства-агрессора. Это не просто вопрос закона - это вопрос национального достоинства. И ответственность будет», - добавил он.

Свою поддержку артисту выразил украинский продюсер Александр Роднянский, долго работавший в том числе и в РФ до начала полномасштабного вторжения. «Я не знаю, кто такой Креминь, не знаю, что он сделал для Украины.

Не знаю, почему такой горделивый патриот не защищает сейчас страну на фронте, а пишет доносы на того, кто внес колоссальный вклад в развитие украинской эстрады и телевидения, сделал их популярными далеко за пределами нашей страны, того, кто сразу занял твердую проукраинскую позицию и оказывает поддержку вооруженным силам страны.

Надоело объяснять очевидные вещи. Языковые репрессии - это позор. Языковые законы не соответствуют европейским нормам, законам и регламентам. Русский язык НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ПУТИНУ И ЕГО РЕЖИМУ. Он даже не принадлежит России. Это родной язык многих украинцев.

Те, кто во время войны разжигает внутренние конфликты в Украине, разжигает их в то самое время, когда многие тысячи русскоязычных украинцев погибают за свою страну на фронте - враги страны. Они - пособники Путина, доказывающие правоту его мерзейшей пропаганды. Кому это может быть непонятно?» - написал продюсер в Instagram.

У артиста уже были инциденты в Украине, связанные с языком песен из его репертуара, и мнения аудитории также были полярны.