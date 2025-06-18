ФОТО Разгуливавшие по Таллинну лоси чуть не спровоцировали аварию: «Будьте осторожны!»

Во вторник, 17 июня, утром в Facebook-группе Nõmmekad один из пользователей поделился фото и видео двух лосей, которых он встретил на улице Парги в 6:40 утра.

Скриншот поста в Facebook-группе Nõmmekad. Фото: Kuvatõmmis/Facebook

Пост собрал тысячи лайков и более 70 комментариев: одни участники группы отмечают, что уже не впервые встречают на этой улице диких животных, а другие - шутят над заблудившимися лосями.

«Такое было всегда и 50 лет назад. Ничего нового»​, - комментирует одна из пользовательниц. «Это молодые лоси, которые больше не интересуют мать. Будьте на шоссе очень осторожны, очень»​, - предупреждает другая.

«На выходные - животные в город, а люди за город»​, - шутит комментатор. «В городе еще остались кустарники, не залитые пестицидами, и кое-где даже растут деревья»​, - иронично подмечает еще один.

«Один лосенок как раз у депо на улице Лийпри! Будьте осторожны! Пусть они благополучно и спокойно вернутся в лес», - пишет пользовательница.

Спасательный департамент : была реальная опасность

Пресс-секретарь Спасательного департамента Дарья Денисова сообщила, что 17 июня в 5:19 утра, на государственный инфотелефон - 1247 - поступил звонок из железнодорожного диспетчерского центра.

«Машинист, проезжая мимо одной из остановок, заметил на обочине троих лосей. Испуганные шумом поезда животные начали метаться, и возникла серьезная опасность, что они могут выбежать на рельсы. Охотники прибыть оперативно не смогли, и за помощью обратились к спасателям», - рассказала она.

На место прибыла спасательная группа, которая ​обследовала территорию между железнодорожными станциями Пяэскюла и Нымме с земли и с воздуха (при помощи автомобиля и дрона).

«В какой-то момент спасателям удалось заметить двух лосят в парковой зоне у санатория, но при повторной проверке следов животных уже не было. Скорее всего, лоси самостоятельно ушли в лес», - комментирует Денисова.