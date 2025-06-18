В кусты или в море? Жители и гости столицы недовольны нехваткой удобств на побережье Финского залива

С приходом тепла жители Таллинна все чаще выходят на прогулки к морю, а позагорать на пляже, как только столбик термометра поднимется выше 20 градусов - любимое занятие у многих летом. Вот только создается впечатление, что уборных в этих зонах недостаточно.
Поскольку Таллинн - морской город, совсем не удивительно, что и жители, и гости города с удовольствием проводят время у Финского залива. Но не всегда получается долго гулять по променаду Рейди-теэ или загорать на пляже, потому что с туалетами в этих местах ситуация довольно напряженная.