Врач Мэттью Перри признал себя виновным в смерти актера спустя полтора года

Доктор незаконно поставлял ему запрещенные вещества и несколько раз лично приезжал домой к актеру, чтобы сделать инъекции наркотиков. Один из таких уколов был сделан в автомобиле на парковке в Лос-Анджелесе.

Кроме того, во время заседания с особенным вниманием рассмотрели скандально известные текстовые сообщения, которые врач отправлял своему коллеге. Они были следующего содержания: «Интересно, сколько в этот раз заплатит этот идиот?», «Не хочу, чтобы он покупал кетамин у других», «Хотел бы я быть его помощником».

Обнаружено также сообщение Перри Сальвадору, в котором он просил поставить ему инъекцию, на что тот ответил: «Я дам вам первую дозу, если хотите, и оставлю все необходимое».