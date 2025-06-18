ФОТО И ВИДЕО «Родители отдыхают, а про ребенка забывают»: береговые спасатели из Таллинна рассказали об опасностях на пляже

Пляжный сезон в разгаре, и на официальных пляжах уже дежурят спасатели. Из-за дождей и ветра отдыхающих немного, но без работы блюстители порядка все равно не сидят. Смотрите видео!
В Эстонии пляжный сезон официально стартует 1 июня - именно тогда свою работу начинают береговые спасатели. Это люди, которые внимательно следят за погодными условиями на пляже, а также за тем, чтобы отдыхающие соблюдали меры безопасности, предотвращая тем самым несчастные случаи.
Хотя в последние дни солнце изредка все же выглядывает из-за облаков, в основном идут дожди. Но даже в такую погоду находятся желающие провести свободное время на пляже.
«Люди часто приходят, но их не много. В основном те, кто хочет в такую ветреную холодную погоду покататься на парусе по волнам или заняться серфингом», - говорит Алексей Сильбер, опытный спасатель на пляже Пикакари.
Большинство спасателей - молодые студенты, поэтому такая холодная погода им даже на руку:
«За пляжем пристально следить не приходится, так что мы сидим в своем штабе и занимаемся своими делами. Некоторые даже готовятся к экзаменам и выполняют задания», - рассказывает он.
Но это вовсе не значит, что спасатели бездельничают в непогоду! Свой рабочий день они начинают с внесения данных о погоде, температуре воздуха и воды, а также количестве отдыхающих в специальную таблицу, которую обновляют на протяжении всего дня. Периодически совершают обход, а на берегу на всякий случай всегда готова надувная моторная лодка.
Самые большие трудности в работе спасателя связаны с общением и взаимодействием с людьми. В начале сезона спасателям нередко приходится объяснять владельцам собак, привыкшим выгуливать своих питомцев на пляже, что это запрещено.
«И, конечно, потеря детей - большая проблема. Родители приезжают, сами отдыхают, а про ребенка забывают», - отмечает Сильбер.
Спасатели не устают напоминать, как важно соблюдать правила на воде:
- Реально оценивайте свои возможности и умение плавать.
- Учитывайте температуру воды и погодные условия.
- Отдыхать на пляже безопаснее в компании, так вы сможете присматривать друг за другом.
- Всегда внимательно следите за детьми.
- Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения и не позволяйте это делать другим.
- Не приводите животных на общественные пляжи.
- Рыбалка в таких местах тоже запрещена.
Однако именно в общении, по словам Алексея, кроется и лучшая часть работы: «Часто спрашивают о погоде и просто делятся интересными историями. Некоторые даже приносят небольшие подарки, например, еду. Иногда бабушки угощают яблоками с огорода или даже тортиками. Подобные моменты всегда вспоминаешь с теплотой».
Говоря о своей работе, Алексей отмечает, что главное - быть готовым помочь человеку в любой ситуации: «Ну и, конечно, уметь плавать».