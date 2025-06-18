ФОТО И ВИДЕО «Родители отдыхают, а про ребенка забывают»: береговые спасатели из Таллинна рассказали об опасностях на пляже

В Эстонии пляжный сезон официально стартует 1 июня - именно тогда свою работу начинают береговые спасатели. Это люди, которые внимательно следят за погодными условиями на пляже, а также за тем, чтобы отдыхающие соблюдали меры безопасности, предотвращая тем самым несчастные случаи.

Хотя в последние дни солнце изредка все же выглядывает из-за облаков, в основном идут дожди. Но даже в такую погоду находятся желающие провести свободное время на пляже.

«Люди часто приходят, но их не много. В основном те, кто хочет в такую ветреную холодную погоду покататься на парусе по волнам или заняться серфингом», - говорит Алексей Сильбер, опытный спасатель на пляже Пикакари.

Большинство спасателей - молодые студенты, поэтому такая холодная погода им даже на руку:

«За пляжем пристально следить не приходится, так что мы сидим в своем штабе и занимаемся своими делами. Некоторые даже готовятся к экзаменам и выполняют задания», - рассказывает он.

Но это вовсе не значит, что спасатели бездельничают в непогоду! Свой рабочий день они начинают с внесения данных о погоде, температуре воздуха и воды, а также количестве отдыхающих в специальную таблицу, которую обновляют на протяжении всего дня. Периодически совершают обход, а на берегу на всякий случай всегда готова надувная моторная лодка.